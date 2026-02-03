Для подготовки медиков допускают частные вузы: внесены изменения в указ

Президент Кыргызстана внес изменения в Указ от 28 августа 2025 года, касающийся введения государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины.

Согласно поправкам, частным медицинским вузам, прошедшим государственную аккредитацию, предоставляется право заключать международные соглашения с университетами США. Речь идет о создании совместных образовательных программ и проектов по подготовке медицинских и фармацевтических кадров.

В документе подчеркивается, что такая возможность будет предоставлена только при строгом соблюдении единых государственных стандартов, требований безопасности и условий, установленных в рамках реализации указа.

Напомним, в августе прошлого года Садыр Жапаров подписал Указ «О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины». Им предусматривалось введение госмонополии на подготовку специалистов в сфере медицины.