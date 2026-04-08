Молодой нейрохирург судится с Минздравом Кыргызстана

Молодой нейрохирург судится с Министерством здравоохранения Кыргызстана, чтобы получить сертификат, который позволит ей полноценно работать. В соцсети Facebook появилось видео, в котором врач рассказала о проблеме.

Автор видео окончила ординатуру по нейрохирургии в июле 2025 года, после чего началось распределение выпускников-бюджетников по регионам на отработку.

Ее направили в Таласскую областную больницу — и к самому учреждению претензий нет, поскольку аналогичные условия наблюдаются в любом региональном медучреждении.

Однако в самой больнице не оказалось даже отделения нейрохирургии. А значит, там нет заведующего, врачей с соответствующим опытом, которые могут быть наставниками для выпускников медвузов, и необходимого оборудования. В том числе отсутствует высокотехнологичный микроскоп, без которого полноценная практика невозможна. Кроме того, нет соответствующих операционных и условий для дальнейшей реабилитации пациентов.

Вместо нормальных жилищных условий молодому специалисту, по словам врача, выделили обычную палату в той же больнице. Отметим, что это обычная практика, когда вместо квартиры или компенсации за аренду в больнице просто освобождают палату для проживания таких специалистов.

«При этом зарплата начинающего нейрохирурга составляет не 50 тысяч и не 100 тысяч сомов, а всего около 20 тысяч. После удержания налогов на руки остается примерно 15-17 тысяч сомов. По нынешним ценам это очень смешная оплата труда врача в таких кошмарных условиях. Мы не хотим брать ответственность за здоровье пациентов в таких условиях. Все это закончилось тем, что я подала в суд на Минздрав. Я могу оказать помощь больному, но она должна быть качественной, специализированной и не должна приносить урон пациенту только потому, что нет должного оснащения в больнице или расходных материалов. Мы должны лечить, а не калечить. А самое главное — мы переживаем за свою безопасность, медиков избивают, им угрожают, девушек-врачей домогаются», — заявила автор видео.

Она отметила: если не нравится отработка, можно было возместить государству затраты на грант и стипендию, которую студент получал на бюджетном отделении. За все годы обучения, по словам молодого специалиста, это составляет от 200 тысяч до 400 тысяч сомов.

«При этом многим молодым врачам приходится занимать эти деньги, ведь на ординатуре не платят — четыре года я работала бесплатно. Я тоже думала выплатить контракт, но перед принятием закона о пятилетней отработке в госбольнице поставили устный запрет на его выплату. Поэтому оставалось выбрать только отработку», — добавила она.

В Минздраве пока не прокомментировали конфликтную ситуацию.

Напомним, медики не могут работать в частных центрах без пятилетней отработки в госбольницах. Президент подписал закон в октябре 2025 года.

По данным МЗ КР, в 2024-м распределению подлежали 356 выпускников, 45 из них (12,6 процента) вернули бюджетные средства.

В 2023 году из 436 выпускников до мест распределения доехали 288 (66 процентов), 13 человек вернули бюджетные средства (3 процента).