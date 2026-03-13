12:43
Депутат парламента призвал Минздрав поднимать престиж медиков

Депутат парламента призвал Минздрав поднимать престиж медиков. Об этом Медер Чотонов заявил на совместном заседании двух депутатских групп.

По его словам, несмотря на то, что медицинские сотрудники работают на низкую зарплату в тяжелых условиях, так они еще и подвергаются нападкам и оскорблениям.

«Минздрав должен работать над повышением престижа профессии медиков. Надо через СМИ разъяснять, что нужно уважать медиков, их работу», — добавил Медер Чотонов.

При этом другой депутат Суйунбек Омурзаков отметил, что граждане жалуются на грубое отношение медиков.

«Я понимаю, что врачи устают, но когда приходит пациент, можно ведь посадить его, предложить стакан воды», — сказал он.

Замглавы Минздрава Тилек Мамадалиев попросил прощения у кыргызстанцев за грубость врачей и ответил фразой Чингиза Айтматова: «Самое сложное для человека — каждый день оставаться человеком».

«Действительно, некоторые медики нас позорят, мы за них просим прощения. Будем работать в этом направлении», — заявил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365842/
просмотров: 185
