Врачи из Кыргызстана прошли обучение в Петербурге по абдоминальной хирургии

Группа врачей из Ошской межобластной объединенной клинической больницы прошла краткосрочное обучение в медицинских учреждениях Петербурга. Об этом сообщили в Комитете по внешним связям города.

Специалисты повысили свою квалификацию в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе по направлению «абдоминальная хирургия». По завершении стажировки кыргызстанским медикам были вручены удостоверения установленного образца.

Врачи из Оша также посетили Городскую Мариинскую больницу, где ознакомились с современным высокотехнологичным оборудованием и инновационными методами оперативного лечения заболеваний органов брюшной полости.

Эта образовательная стажировка для специалистов была организована в сотрудничестве с Комитетом по здравоохранению в рамках выполнения протокола 13-го заседания межправительственной санкт-петербургско-кыргызской совместной комиссии, посвященной торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.