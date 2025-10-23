Камчыбек Ташиев: Каждый медик должен иметь собственное жилье

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал старт строительству нового родильного дома в Нарыне.
Здание построят на базе Нарынской областной объединенной больницы. Проект предусматривает четырехэтажный корпус на 100 коек с подвалом и современным медицинским оборудованием.
Во время встречи с врачами Камчыбек Ташиев заявил, что государство предпринимает шаги для повышения зарплаты и обеспечения медработников жильем.
Глава ГКНБ поблагодарил врачей за нелегкий труд и отметил, что власть намерена улучшить условия их работы и социальное обеспечение.