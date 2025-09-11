В 2026 году будет повышена зарплата медиков, сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс».

Так он ответил на замечание депутата Нилуфар Алимжановой о том, что, помимо защиты медиков, нужно срочно решать вопрос о повышении их зарплаты.

По словам министра, ежегодно повышается зарплата врачей.

«Это для нас приоритетный вопрос. В следующем году так же планируется повышение. Мы это понимаем и ведем работу в этом направлении», — сказал он.

Нардеп также призвала Эркина Чечейбаева решить вопрос об обеспечении лекарств на потребности детской онкобольницы в Оше. «Дети очень страдают, кто решит вопрос больных детей? Съездите на место и ознакомьтесь с ситуацией на месте», — добавила она.