От модельного агентства до СИЗО-1. Что известно о блогере Элмире Сыдымане

Сегодня 22-летнего блогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Такое решение принял Октябрьский районный суд.
Ему вменяется статья «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.
Из открытых источников известно, что Элмир Сыдыман родился в Нарыне. До того, как он стал популярным в социальной сети Instagram, снимался в небольших эпизодах фильмов, работал в видеостудии оператором, один месяц состоял в модельном агентстве.
«Он был очень скромным парнем, никогда не позволял себе лишнего. Элмир стал раскручивать себя после того, как выиграл $1 тысячу, сняв рекламный ролик для одной из компаний по производству снэков», — сказали 24.kg в модельном агентстве, которое посещал блогер.
На Instagram-аккаунт Элмира Сыдымана подписаны более 250 тысяч человек. Блогер не раз заявлял, что хорошо зарабатывает на рекламе и материально помогает матери.
Проанализировав его аккаунт, можно заметить, что практически все публикации носят исключительно развлекательный характер. Блогер стал набирать популярность в 2019 году, когда начал выходить в совместные прямые эфиры со своими подписчиками. Он дает определенные задания гостю эфира, который должен их выполнить.
Внимание правоохранительных органов привлекло видео, в котором Элмир Сыдыман сравнивает нецензурные слова жителей Оша, Нарына, Таласа и Иссык-Куля, оставляющих комментарии под его публикациями.
«Таласские или нарынские напишут мат так, что обидно становится, а ошские такие странные слова пишут, что не хочется с ними общаться», — отметил блогер.
4 февраля 2020-го на своем YouTube-канале Элмир Сыдыман разместил видео, в котором просит прощения у тех, кто оскорбился и неправильно понял его высказывания.
По словам медиапредставителя Акмата Алагушева, в высказываниях блогера нет никакого разжигания. «Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал он.
Это не первый случай в Кыргызстане, когда блогеров и пользователей соцсетей привлекают к ответственности за их высказывания и публикации. За комментарий в Facebook на днях привлечен к ответственности Тимур Болчуров. В отношении него начато досудебное производство по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Под одной из публикаций о трагических событиях в селе Масанчи Кордайского района Казахстана Тимур Болчуров написал «резать их, как баранов» в отношении представителей национальных меньшинств.
В декабре 2019 года благодаря резонансу в обществе под домашний арест отпустили другого блогера — администратора страницы «БеспределKG» в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова. Ему также предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Хотя из обвинительного акта ГКНБ стало очевидно, что Жоробекова привлекают за критику власти. Медиаэксперты тогда тоже заявляли о беззаконии. Следствие еще не окончено.
Резонансным стало и дело преподавателя КГУСТА Темира Болотбека за его высказывание: под публикацией журналиста Дины Масловой он предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Расследование и суд длились почти полтора года, в октябре 2019-го Верховный суд окончательно оправдал его.
Ранее дизайнера Никиту Тарасенко в качестве свидетеля не раз вызывали на допросы в ГКНБ. Причиной этому стал мем про прогулку президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля, а также, как предполагал дизайнер, коллаж, названный им «Ошская ОПГ — 2018».