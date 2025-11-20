В Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за разжигание розни

Блогер Аслан Толегенов, известный под ником «Северный казах», осужден за разжигание розни, передает КазТАГ.

«Приговором суда А.Т. признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы», — отметили в пресс-службе Кокшетауского городского суда.

Уголовное дело рассматривалось по статье «Разжигание национальной розни и распространение ложной информации» УК РК.

«Судом установлено, что А.Т., являясь автором и администратором своего канала в видеохостинге YouTube, опубликовал видеоролики, которые, согласно заключению экспертов, направлены на возбуждение национальной розни. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию. В суде А.Т. полностью признал вину, доказательства не оспаривал. Дело рассмотрено в сокращенном порядке. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено», — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело в отношении Аслана Толегенова расследовал Комитет национальной безопасности. Блогер известен как борец с русофобией в Казахстане.