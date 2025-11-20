21:13
Происшествия

В Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за разжигание розни

Фото КазТАГ

Блогер Аслан Толегенов, известный под ником «Северный казах», осужден за разжигание розни, передает КазТАГ.

«Приговором суда А.Т. признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы», — отметили в пресс-службе Кокшетауского городского суда.

Уголовное дело рассматривалось по статье «Разжигание национальной розни и распространение ложной информации» УК РК.

«Судом установлено, что А.Т., являясь автором и администратором своего канала в видеохостинге YouTube, опубликовал видеоролики, которые, согласно заключению экспертов, направлены на возбуждение национальной розни. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию. В суде А.Т. полностью признал вину, доказательства не оспаривал. Дело рассмотрено в сокращенном порядке. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено», — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело в отношении Аслана Толегенова расследовал Комитет национальной безопасности. Блогер известен как борец с русофобией в Казахстане.
