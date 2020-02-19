Блогера Элмира Сыдымана водворили в СИЗО-1 на два месяца

Блогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Решение принял Октябрьский районный суд. Элмир Сыдыман водворен в следственный изолятор на два месяца.

Блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.