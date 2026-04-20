О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана. Дамир Осмонов принял участие в совещании министров здравоохранения стран-участниц ШОС, которое проходит в Бишкеке.

По его словам, население планеты в настоящее время сталкивается с новыми эпидемиологическими вызовами и климатическими изменениями, на этом фоне сотрудничество в рамках ШОС в противодействии этим угрозам может быть вполне эффективным.

«Сегодня, когда мир сталкивается с новыми эпидемиологическими угрозами, климатическими изменениями и кадровыми вызовами, наше сотрудничество становится особенно востребованным. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить устойчивость систем здравоохранения, расширить цифровые решения и обеспечить здоровье наших народов», — сказал он.

По его словам, председательство КР в текущем году в ШОС — это не только высокая честь, но и большая ответственность за формирование практической повестки, отвечающей «современным вызовам в сфере здравоохранения».

Помимо руководителей министерств здравоохранения стран ШОС во встрече также принимает участие заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. В ходе совещания обсуждаются вопросы государственной политики в сфере профилактики и управления здоровьем населения, организации лечения и устойчивости систем медицинской помощи, а также цифровой трансформации отрасли.