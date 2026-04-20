Общество

О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана

О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана. Дамир Осмонов принял участие в совещании министров здравоохранения стран-участниц ШОС, которое проходит в Бишкеке.

По его словам, население планеты в настоящее время сталкивается с новыми эпидемиологическими вызовами и климатическими изменениями, на этом фоне сотрудничество в рамках ШОС в противодействии этим угрозам может быть вполне эффективным.

«Сегодня, когда мир сталкивается с новыми эпидемиологическими угрозами, климатическими изменениями и кадровыми вызовами, наше сотрудничество становится особенно востребованным. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить устойчивость систем здравоохранения, расширить цифровые решения и обеспечить здоровье наших народов», — сказал он.

По его словам, председательство КР в текущем году в ШОС — это не только высокая честь, но и большая ответственность за формирование практической повестки, отвечающей «современным вызовам в сфере здравоохранения».

Помимо руководителей министерств здравоохранения стран ШОС во встрече также принимает участие заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. В ходе совещания обсуждаются вопросы государственной политики в сфере профилактики и управления здоровьем населения, организации лечения и устойчивости систем медицинской помощи, а также цифровой трансформации отрасли.
Материалы по теме
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026
Возможность для школьников. Начался прием заявок в лагерь молодых ученых ШОС
ШОС направила ноту о получении статуса наблюдателя в СНГ
Участники заседания ШОС по охране природы посадили деревья в парке «Ала-Арча»
В Кыргызстане началось заседание экологических ведомств стран ШОС
Железнодорожники стран ШОС провели в Бишкеке встречу: что обсуждали
В Бишкеке пройдет выставка «Energy Expo Kyrgyzstan — ШОС 2026»
В Бишкеке прошла встреча руководителей железных дорог стран ШОС. Что обсудили
Форум «Миррахимовские чтения» проходит в Бишкеке с участием стран ШОС
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
«Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
