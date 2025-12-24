14:57
Общество

Кадыра Атамбаева побрили наголо в СИЗО, заявил его адвокат

Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что его подзащитного Кадыра Атамбаева, сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева, насильно побрили наголо в следственном изоляторе. Об этом он написал в соцсетях.

Фото из социальных сетей
По словам адвоката, это произошло после того, как Кадыр Атамбаев потребовал предоставить ему Правила внутреннего распорядка (ПВР). Нурбек Токтакунов утверждает, что бритье применили как «отместку». Он отметил, что волосы у его подзащитного были и так коротко острижены, «на несколько миллиметров».

Кроме того, адвокат ссылается на слова однопартийца Темирлана Султанбекова, который ранее также заявлял, что заключенных бреют «нестерилизованным инструментом», что может создавать угрозу здоровью.

Нурбек Токтакунов обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с требованием обеспечить наказание сотрудников, которые допустили подобное обращение, «чтобы отвести от себя подозрения в мстительности».

Также адвокат заявил:

  • правила должны быть доступны заключенным и размещены на стенах СИЗО;
  • обязательное бритье «не имеет ни гигиенических, ни безопасностных оснований» и носит характер унижения;
  • использование нестерилизованных инструментов в условиях скученности является поводом для прокурорской и медицинской проверки.

Официальные органы пока не комментировали заявление адвоката.
