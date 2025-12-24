Кадыра Атамбаева побрили наголо в СИЗО, заявил его адвокат

Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что его подзащитного Кадыра Атамбаева, сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева, насильно побрили наголо в следственном изоляторе. Об этом он написал в соцсетях.
Кроме того, адвокат ссылается на слова однопартийца Темирлана Султанбекова, который ранее также заявлял, что заключенных бреют «нестерилизованным инструментом», что может создавать угрозу здоровью.
Нурбек Токтакунов обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с требованием обеспечить наказание сотрудников, которые допустили подобное обращение, «чтобы отвести от себя подозрения в мстительности».
Также адвокат заявил:
- правила должны быть доступны заключенным и размещены на стенах СИЗО;
- обязательное бритье «не имеет ни гигиенических, ни безопасностных оснований» и носит характер унижения;
- использование нестерилизованных инструментов в условиях скученности является поводом для прокурорской и медицинской проверки.
Официальные органы пока не комментировали заявление адвоката.