Вымогал $10 тысяч у иностранного инвестора. Задержанного водворили в СИЗО

Гражданина Германии, задержанного по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег, водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Фото пресс-центра ГКНБ. Вымогал $10 тысяч у иностранного инвестора

Напомним, что сотрудники ГКНБ задержали иностранца при получении $10 тысяч. Ранее гражданин Германии Ф.В.Г. требовал у иностранного инвестора, ныне гражданина КР Н.М.И., $6,2 миллиона либо передачу имущественного комплекса в Токмаке (Чуйская область). При этом инвестор полностью погасил все финансовые обязательства перед подозреваемым.

Отмечается, что вымогательство сопровождалось шантажом и угрозами обращения в правоохранительные и судебные органы. В настоящий момент продолжаются расследование и установление всех обстоятельств преступления.

В Первомайском районном суде сообщили, что 10 августа ходатайство старшего следователя ГСУ ГКНБ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ф.В.Г. удовлетворили частично. Задержанный водворен под стражу в СИЗО до 1 сентября 2025 года.