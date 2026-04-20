В Новопавловке строят дорогу. Владельцам полей компенсацию пока не выдали

В МТУ «Новопавловка» начались активные работы по строительству дороги к новому Ошскому рынку и автовокзалу, несмотря на то что вопрос компенсаций владельцам земельных участков до сих пор не решен.

На территории уже работают геодезисты и строительная техника, проводится выравнивание грунта и подготовка будущей трассы. Работы ведутся на сельскохозяйственных землях, которые принадлежат местным жителям на законных основаниях.

При этом более 40 собственников участков заявляют, что обещанные компенсации или равноценные земли им пока не предоставлены.

Напомним, речь идет о наделах, которые были выделены в виде паев в 1990-х годах и оформлены в частную собственность в 2008 году.

Несмотря на ранее проведенные встречи с представителями мэрии и даже с самим градоначальником Айбеком Джунушалиевым и заверения о законном урегулировании, жители говорят, что строительство фактически началось до окончательного решения вопроса компенсаций.

Фермеры подчеркивают, что для многих эти земли являются единственным источником дохода, а начало работ ставит под угрозу текущий сельскохозяйственный сезон.

Один из местных жителей, фермер Жаныбек, рассказал, что не знает, чем будет обеспечивать семью, так как на его участке уже начались работы.

«У меня пятеро детей, раньше мы жили за счет этого поля. Сейчас здесь строят дорогу, а по компенсации пока ничего не ясно», — говорит он.

Жаныбек вспахал землю, подготовил семена к посеву, но известие о строительстве дороги на его наделе, отменило все его планы. Сейчас он в отчаянии и не знает, как быть.

Семена кое-как удалось реализовать, но дохода на этот сезон он уже не получит.

Фермер ждет справедливой компенсации хотя бы до окончания весны, чтобы успеть посадить хоть какую-то культуру, очень надеется, что мэрия выполнит свое обещание.

По словам местных жителей, всего под возможное изъятие попадают десятки гектаров сельхозземель. Пока они ожидают решений и компенсаций, строительные работы на территории уже идут полным ходом.