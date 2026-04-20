В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5

На севере крупнейшего острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Фото СМИ. Первая волна цунами пришла к побережью префектуры Иватэ

Подземные толчки зарегистрировали в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. По принятой в Японии семибалльной шкале их сила оценивается в 5+. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Власти страны призвали эвакуироваться жителей префектуры Иватэ, тихоокеанского побережья префектуры Аомори и центрального тихоокеанского побережья Хоккайдо из-за предупреждения о цунами.

«Если вы проживаете на побережье и объявлено предупреждение о цунами, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь на максимально возможную высоту. Если поблизости нет возвышенности, пожалуйста, поднимитесь на крышу высокого здания или в место, расположенное подальше от побережья», — указано в предупреждении.

К 17.34 по местному времени высота цунами в порту Кудзи в Иватэ достигла 80 сантиметров. Власти Японии предупредили, что размеры следующих волн могут быть больше.