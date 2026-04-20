Происшествия

Суд продлил арест бывшему главе Управления ГКНБ по Бишкеку до середины июня

Первомайский районный суд Бишкека 10 апреля удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления ГКНБ по столице Эльдару Жакыпбекову, известному по прозвищу Эду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе суда.

Фото из интернета
По данным ведомства, Эльдар Жакыпбеков будет находиться под стражей в СИЗО-1 до 15 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 336 «Коррупция» УК КР.

Эльдара Жакыпбекова назначили начальником УГКНБ Бишкека 3 декабря 2025 года. До этого возглавлял управление спецслужб по Чуйской области. Однако уже 13 февраля 2026-го его освободили от должности.

14 февраля в социальных сетях распространили видео, в котором показали фотографии спортсменов, предпринимателей, сотрудников силовых структур и чиновников. Авторы ролика отнесли этих людей к так называемой группе «40 чоро» Эльдара Жакыпбекова. Официальные органы содержание видео публично не комментировали.

Расследование уголовного дела продолжается.
