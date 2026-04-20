Экономика

ЕФСР улучшил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2026 год

Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) пересмотрели макроэкономический прогноз для Кыргызстана в сторону повышения. Ожидается, что в 2026 году рост ВВП республики составит 8,3 процента и достигнет примерно 2 триллионов 334,8 миллиарда сомов.

Экономический рост и фискальный стимул

Ключевым драйвером ускорения экономики в 2026 году выступит расширение фискального стимула. Государство увеличит социальные расходы, включая повышение зарплат бюджетникам, пенсий и выплат детям до трех лет, а также нарастит капитальные вложения. Это обеспечит дополнительный импульс для строительной отрасли и потребления.

Высокие темпы кредитования и рост реальных доходов поддержат активность в сфере торговли. Однако в последующие годы прогнозируют охлаждение спроса: рост ВВП замедлится до 6,7 процента в 2027 году и 6,3 процента в 2028 году.

Инфляция и тарифы

В 2026 году инфляция выйдет за пределы целевого диапазона Национального банка КР. Среднегодовой показатель достигнет 7,7 процента, что на 0,6 процента выше предыдущих оценок. На рост цен повлияют несколько факторов:

  • крайне мягкие денежно-кредитные условия в стране;

  • ожидаемая в мае 2026 года индексация тарифов на электроэнергию;

  • удорожание импортируемого продовольствия и горюче-смазочных материалов.

В дальнейшем ужесточение монетарной политики и снижение импортного ценового давления позволят вернуть инфляцию к уровню около 6,3 процента.

Бюджет и внешний сектор

Официальный профицит государственного бюджета в ближайшие три года ожидают на уровне 1,9 процента ВВП. Основной приток обеспечат неналоговые доходы, такие как прибыль НБ КР и дивиденды госкомпаний.

Итоги марта. За счет чего растет экономика Кыргызстана и какие риски появились

Средства направят на докапитализацию предприятий, включая «АБанк» и Государственную ипотечную компанию. При этом, по методологии ЕФСР, с учетом расходов на эту докапитализацию реальное сальдо сформируется дефицитным на уровне двух процентов ВВП.

Дефицит счета текущих операций сократится до 21 процента ВВП благодаря снижению объемов импорта на фоне падения транзитного спроса в странах ЕАЭС. Приток денежных переводов уменьшится до 11 процента ВВП из-за ослабления рубля, замедления роста зарплат в России и сокращения числа трудовых мигрантов.

Рост экспорта золота также не предвидится: благоприятная ценовая конъюнктура позволяет НБ КР продавать меньшие объемы для получения целевой прибыли.
