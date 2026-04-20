В «Ала-Тоо Резорт» завершили строительство современной канатной дороги

Фото ОАО «Ала-Тоо Резорт».

В туристическом комплексе «Ала-Тоо Резорт» завершено строительство канатной дороги. Об этом разработчики.

По их данным, канатная дорога проходит пробный запуск и тестирование. Инфраструктура включает три станции для эксплуатации и управления канатной дорогой. Длина объекта составляет 2 тысячи 280 километров.

В инфраструктуру канатной дороги входят три станции. Потребление энергии каждой из них зависит от высоты подъема. Станция В1 обслуживает линию на высоте до 1 тысячи 740 метров и потребляет 358 киловатт электроэнергии в час. По мощности она движется со скоростью 5 метров в секунду и достигает заданной точки за семь минут.

Станция В2 обслуживает участок на более высокой отметке и потребляет 654 киловатт электроэнергии в час. По этой линии канатная дорога за девять минут преодолевает расстояние в 540 метров.

На линии работают два типа кабин — кресельные и закрытые. Общая вместимость составляет 49 посадочных мест в каждой линии. Канатная дорога обслуживается смешанной системой перевозки, что позволяет обеспечивать более удобное и равномерное распределение пассажиров.

Отмечается, что новая канатная инфраструктура станет одним из ключевых объектов курорта и позволит значительно улучшить доступ туристов к горным зонам. Проект реализован с учетом современных требований безопасности и комфорта.
