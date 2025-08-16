Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова. Об этом в соцсетях сообщила его супруга.
По ее словам, неделю назад активист передал письмо, в котором указал, что не станет накладывать на себя руки, не будет нападать на сотрудников следственного изолятора и сокамерников.
«Сегодня начальник СИЗО ГКНБ лично вернул нам всю одежду, обувь и личные вещи. Что происходит?» — написала жена арестованного.
Напомним, ГКНБ 19 апреля сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Кудайберген уулу (Куренов) доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд избрал Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде заключения в СИЗО.