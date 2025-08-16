Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова. Об этом в соцсетях сообщила его супруга.

По ее словам, неделю назад активист передал письмо, в котором указал, что не станет накладывать на себя руки, не будет нападать на сотрудников следственного изолятора и сокамерников.

«Сегодня начальник СИЗО ГКНБ лично вернул нам всю одежду, обувь и личные вещи. Что происходит?» — написала жена арестованного.

Фото из Facebook. Публикация супруги Тилекмата Куренова