Президент Садыр Жапаров, отвечая на жалобу делегата Народного курултая об условиях содержания в СИЗО-1, заявил, что следственный изолятор не является местом комфортного пребывания.

«СИЗО — не курорт, поэтому и СИЗО», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что использование печек в изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. По словам президента, расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.

«Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз — девять месяцев, во второй — три с половиной года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО», — сказал Садыр Жапаров.

Президент также заявил, что за последние годы условия в пенитенциарной системе значительно улучшились.

«Раньше люди портились в тюрьме, теперь будут исправляться. Сейчас у заключенных бесплатное трехразовое питание, бесплатная одежда, одинаковая форма на лето и зиму. Они работают и зарабатывают деньги, некоторые даже отправляют средства домой», — отметил он.

Глава государства добавил, что ранее условия содержания были намного хуже.

«Когда я сидел, рваные резиновые тапочки зашивали проволокой и ходили так зимой. Были люди, у которых не было родственников, и им некому было помочь. Сейчас у всех одинаковые условия», — заключил президент.