14:21
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»

Президент Садыр Жапаров, отвечая на жалобу делегата Народного курултая об условиях содержания в СИЗО-1, заявил, что следственный изолятор не является местом комфортного пребывания.

«СИЗО — не курорт, поэтому и СИЗО», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что использование печек в изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. По словам президента, расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.

«Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз — девять месяцев, во второй — три с половиной года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО», — сказал Садыр Жапаров.

Президент также заявил, что за последние годы условия в пенитенциарной системе значительно улучшились.

«Раньше люди портились в тюрьме, теперь будут исправляться. Сейчас у заключенных бесплатное трехразовое питание, бесплатная одежда, одинаковая форма на лето и зиму. Они работают и зарабатывают деньги, некоторые даже отправляют средства домой», — отметил он.

Глава государства добавил, что ранее условия содержания были намного хуже.

«Когда я сидел, рваные резиновые тапочки зашивали проволокой и ходили так зимой. Были люди, у которых не было родственников, и им некому было помочь. Сейчас у всех одинаковые условия», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356246/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан полностью погасит внешний долг к 2035 году, заявил Жапаров
Пока рано: президент Кыргызстана против расширения полномочий курултая
Президент поддержал снижение числа агитаторов и пересмотр избирательного залога
Военнослужащим упростили участие в госпрограмме «Мой дом»
«Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делегаты курултая
Школьника Нурзамана, которого принял президент, как героя встретили дома
Сто лет такого не было: президенту предложили присвоить самую высшую награду
Кадыра Атамбаева побрили наголо в СИЗО, заявил его адвокат
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:19
Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи» Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанц...
14:19
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»