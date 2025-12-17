13:16
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Омбудсмен посетила следственный изолятор в Бишкеке. На что пожаловались женщины

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева посетила учреждение № 21 (СИЗО-1) Государственной службы исполнения наказаний в Бишкеке.

По данным пресс-службы, акыйкатчи провела мониторинг с целью оценки соблюдения условий содержания и прав следственно-арестованных лиц.

Джамиля Джаманбаева зашла во все 19 камер женского корпуса и провела личные приемы с 12 женщинами, изъявившими желание поговорить с ней наедине. В ходе встречи оказана правовая консультация и приняты заявления.

Во время личного приема все женщины сообщили о запугивании и грубом обращении со стороны двух сотрудниц СИЗО. Некоторые сообщили, что им отказывают в связи с родными.

Большинство задержанных выразили недовольство работой медицинской части учреждения. Они заявили, что медицинская помощь предоставляется с опозданием, а иногда в ней даже отказывают.

Многие обеспокоены затягиванием расследования их уголовных дел и рассмотрением дел в судах, а также рассказали о нарушениях их прав на условно-досрочное освобождение.

У некоторых заключенных отсутствуют адвокаты, либо они не могут своевременно связаться со своими защитниками.

Женщины попросили продлить время встреч со своими детьми, так как во время краткосрочных свиданий они не могут вдоволь пообщаться с ними. За их детьми ухаживают родственники либо они размещены в детских домах.

В СИЗО вместе с одной из женщин рядом находился ее ребенок в возрасте 1,5 года. Женщина была переведена из учреждения № 2 в СИЗО в связи с проведением дополнительных следственных мероприятий.

Акыйкатчи призвала руководство СИЗО обеспечить защиту прав ребенка и создать для него соответствующие условия содержания.

Джамиля Джаманбаева также ознакомилась с качеством питания для заключенных во время обеда.

пресс-службы омбудсмена КР
Фото пресс-службы омбудсмена КР
Отмечено, что в СИЗО содержатся и иностранные граждане. Гражданка Узбекистана А. М. обратилась к акыйкатчи с просьбой оказать содействие в ускорении процедуры ее экстрадиции. По ее словам, Свердловский районный суд Бишкека вынес решение о ее переводе на родину еще 14 ноября. А гражданка РФ попросила помочь ей получить разрешение на связь с детьми по телефону и выехать на встречу со следователем.

С начала 2025 года сотрудники Института акыйкатчи посетили СИЗО 71 раз, от заключенных женщин поступило 21 заявление.

Параллельно с акыйкатчи ее заместитель Жанибек Жоробаев провел мониторинг мужского корпуса СИЗО-1. Он побеседовал с большинством арестованных и принял от них заявления.

пресс-службы омбудсмена КР
Фото пресс-службы омбудсмена КР
По поступившим жалобам будет проведена соответствующая работа, а по итогам их рассмотрения рекомендации и письма будут направлены в соответствующие госорганы.

В СИЗО-1 содержатся 129 женщин и 1 тысяча 514 мужчин.

По итогам мониторинга даны рекомендации руководству ГСИН по обеспечению соблюдения прав следственно-арестованных лиц и недопущению нарушений прав, гарантированных Конституцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354936/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитница просит ускорить передачу функции Наццентра против пыток акыйкатчы
Пытки, суды и насилие. Большое интервью с омбудсменом КР в День прав человека
Семья погибшего электромонтера пожаловалась омбудсмену на бездействие милиции
Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену
Кыргызстан оказался на 76-м месте по средней скорости мобильного интернета
Семья многодетной матери в КР не может оформить паспорта. Они просят о помощи
В Минске прошло заседание Детского совета стран СНГ
Опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции интересен РФ
Омбудсмен: В центре для больных ВИЧ и туберкулезом продукты хранили рядом с ядом
Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
Бизнес
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
17 декабря, среда
13:15
Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментиров...
13:08
Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»
13:03
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
13:01
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день
13:00
Будет ли в Бишкеке снег на выходные? Прогноз погоды на 18-21 декабря