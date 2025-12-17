Омбудсмен посетила следственный изолятор в Бишкеке. На что пожаловались женщины

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева посетила учреждение № 21 (СИЗО-1) Государственной службы исполнения наказаний в Бишкеке.
По данным пресс-службы, акыйкатчи провела мониторинг с целью оценки соблюдения условий содержания и прав следственно-арестованных лиц.
Джамиля Джаманбаева зашла во все 19 камер женского корпуса и провела личные приемы с 12 женщинами, изъявившими желание поговорить с ней наедине. В ходе встречи оказана правовая консультация и приняты заявления.
Большинство задержанных выразили недовольство работой медицинской части учреждения. Они заявили, что медицинская помощь предоставляется с опозданием, а иногда в ней даже отказывают.
Многие обеспокоены затягиванием расследования их уголовных дел и рассмотрением дел в судах, а также рассказали о нарушениях их прав на условно-досрочное освобождение.
У некоторых заключенных отсутствуют адвокаты, либо они не могут своевременно связаться со своими защитниками.
В СИЗО вместе с одной из женщин рядом находился ее ребенок в возрасте 1,5 года. Женщина была переведена из учреждения № 2 в СИЗО в связи с проведением дополнительных следственных мероприятий.
Акыйкатчи призвала руководство СИЗО обеспечить защиту прав ребенка и создать для него соответствующие условия содержания.
Джамиля Джаманбаева также ознакомилась с качеством питания для заключенных во время обеда.
С начала 2025 года сотрудники Института акыйкатчи посетили СИЗО 71 раз, от заключенных женщин поступило 21 заявление.
Параллельно с акыйкатчи ее заместитель Жанибек Жоробаев провел мониторинг мужского корпуса СИЗО-1. Он побеседовал с большинством арестованных и принял от них заявления.
В СИЗО-1 содержатся 129 женщин и 1 тысяча 514 мужчин.
По итогам мониторинга даны рекомендации руководству ГСИН по обеспечению соблюдения прав следственно-арестованных лиц и недопущению нарушений прав, гарантированных Конституцией.