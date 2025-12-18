17:34
Общество

Омбудсмен посетила СИЗО: ГСИН не нашла подтверждения жалоб арестованных женщин

Государственная служба исполнения наказаний провела проверку по информации о нарушениях в СИЗО-1, которая была распространена по итогам посещения закрытого учреждения омбудсменом Джамилей Джаманбаевой.

Сообщалось, что содержащиеся в СИЗО женщины пожаловались на запугивания и грубое отношение со стороны сотрудников учреждения, отказ в медицинской помощи и свиданиях с родственниками.

«Со стороны соответствующих служб ГСИН проведена проверка, по итогам которой указанные выше факты не подтвердились. Государственная служба исполнения наказаний осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и под контролем вышестоящих органов и прокурорского надзора», — заявили в ведомстве.

В ГСИН добавили, что действия или бездействия должностных лиц органов и учреждений ведомства могут быть обжалованы в вышестоящие органы, прокуратуру или суд. При этом подчеркнули, что соблюдение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является приоритетной задачей ведомства.
