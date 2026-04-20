18:08
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Власть

С мая лицензии на такси можно получить онлайн через приложение «Тундук»

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов представил в парламентском комитете отчет об исполнении требований Закона «Об автомобильном транспорте» организациями, предоставляющими услуги такси.

Октябрь Урманбетов

По данным на апрель 2026 года, через автоматизированную информационную систему выдано:

  • 15 тысяч лицензий — индивидуальным предпринимателям;
  • 410 лицензий — юридическим лицам;
  • 635 заявок находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, за первый квартал 2026 года разрешения на перевозки получили 2 тысячи 61 физическое лицо и 20 компаний, работающих в сегменте автобусных и микроавтобусных маршрутов.

Октябрь Урманбетов напомнил, что процесс выдачи лицензий МВД начало в сентябре 2025 года. Изначально крайним сроком значился конец прошлого года, однако из-за низкой активности водителей дедлайн дважды переносили — сначала на февраль, а теперь, согласно постановлению кабмина, — до 1 июля 2026 года.

Также планируется существенно сократить перечень необходимых документов. Из списка планируется исключить:

  • справки о несудимости;
  • доверенности;
  • сведения об отсутствии задолженности перед налоговой службой.

Ключевым нововведением станет полный переход на дистанционный формат. С 20 мая 2026 года процедура получения лицензий будет интегрирована в платформу «Тундук». Это позволит водителям оформлять электронные разрешения онлайн, не посещая госучреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371121/
просмотров: 350
Версия для печати
20 апреля, понедельник
17:58
Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к е...
17:56
Крики, мат и сопротивление: рейд в Бишкеке обернулся скандалом
17:51
Совещание министров ШОС. Минздрав КР за научные исследования и обмен опытом
17:49
В Новопавловке строят дорогу. Владельцам полей компенсацию пока не выдали
17:39
О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана