С мая лицензии на такси можно получить онлайн через приложение «Тундук»

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов представил в парламентском комитете отчет об исполнении требований Закона «Об автомобильном транспорте» организациями, предоставляющими услуги такси.

По данным на апрель 2026 года, через автоматизированную информационную систему выдано:

15 тысяч лицензий — индивидуальным предпринимателям;

410 лицензий — юридическим лицам;

635 заявок находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, за первый квартал 2026 года разрешения на перевозки получили 2 тысячи 61 физическое лицо и 20 компаний, работающих в сегменте автобусных и микроавтобусных маршрутов.

Октябрь Урманбетов напомнил, что процесс выдачи лицензий МВД начало в сентябре 2025 года. Изначально крайним сроком значился конец прошлого года, однако из-за низкой активности водителей дедлайн дважды переносили — сначала на февраль, а теперь, согласно постановлению кабмина, — до 1 июля 2026 года.

Также планируется существенно сократить перечень необходимых документов. Из списка планируется исключить:

справки о несудимости;

доверенности;

сведения об отсутствии задолженности перед налоговой службой.

Ключевым нововведением станет полный переход на дистанционный формат. С 20 мая 2026 года процедура получения лицензий будет интегрирована в платформу «Тундук». Это позволит водителям оформлять электронные разрешения онлайн, не посещая госучреждения.