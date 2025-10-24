13:30
Происшествия

Адвокаты Кыргызстана требуют возбудить дело против бывшей жены Дмитрия Бивола

Юристы направили обращения в МВД, Генпрокуратуру и МИД Кыргызстана с просьбой привлечь Екатерину Бивол к уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Бивола — Екатерина опубликовала в социальных сетях видео за рулем автомобиля, где она делает оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей.

Многие пользователи осудили поведение женщины, подчеркнув, что ее высказывания противоречат принципам уважения и толерантности.

МВД Кыргызстана в свою очередь сообщило, что по факту начали доследственную проверку и назначили экспертизы. В ведомстве отметили, что подобные действия недопустимы и напомнили гражданам о необходимости соблюдать нормы морали и права.
