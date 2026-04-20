Крики, мат и сопротивление: рейд в Бишкеке обернулся скандалом

В Бишкеке муниципальная инспекция провела рейды по пресечению стихийной торговли. Проверки прошли в субботу, 18 апреля, на нескольких крупных точках города.
Первым объектом стал Ошский рынок, где выявили факты торговли с нарушением правил. В отношении продавцов составлены протоколы по статье 286 Кодекса о правонарушениях.
Аналогичная ситуация выявлена и в жилмассиве «Кок-Жар». Во время рейда две женщины оказали сопротивление сотрудникам, вели себя агрессивно и использовали нецензурную брань. По факту направлено заявление в органы внутренних дел для правовой оценки.
Рейдовые мероприятия продолжаются.