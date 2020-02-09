Неделя-24. Смерть Айдара Акаева и обмен участками на границе с Таджикистаном

В Москве скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар. По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти. Айдара Акаева похоронят в Москве по решению семьи.

Фото 24.kg. Села Баткенской области, где ожидается обмен участками с Таджикистаном

В Баткене рассматривают несколько приграничных участков для обмена с Таджикистаном. Депутаты Самаркандекского сельского кенеша Баткенского района одобрили передачу 1,4 гектара орошаемой земли. Фото постановления опубликовали в соцсетях, но в постпредстве правительства в Баткенской области заявили, что данное решение не окончательное.

Там же опровергли и заявления местных жителей о том, что с ними никто не встречается по поводу передачи участков и возможного переселения. Пока речь идет об участках в районе двух сел — Самаркандек и Кок-Таш. Переговоры по этому поводу между представителями Кыргызстана и Таджикистана продолжаются.

Фото из интернета. План детальной планировки Бишкека

На этой неделе стало известно, что инициативная группа бишкекчан не может получить от городских властей принятый в декабре 2019 года Проект детальной планировки (ПДП) центральной части столицы. В управлении капстроительства (УКС), которое и является заказчиком проекта, поспешили заверить — документ не засекречивали, просто соблюдали внутренние процедуры. Активисты направили повторный запрос в муниципалитет и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации.

Кстати, ПДП появился в свободном доступе на сайте Госстроя. Но горожане не перестают возмущаться принятым документом, ведь в нем, к примеру, «на головы бишкекчан посадили» новые дома. А вот глава профильной комиссии Бишкекского горкенеша на неудобный вопрос, почему такой важный проект приняли без обсуждений, решил отмолчаться. Более разговорчивы оказались на этот раз в УКС — заявили, что на основе скандального ПДП в 2025 году разработают новый Генплан столицы.

О каких еще важных темах писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кой-ташское дело и его фигуранты

Фото 24.kg. Село Кой-Таш, где 7-8 апреля 2019 года произошли беспорядки, итогом которых стали аресты Алмазбека Атамбаева и его сторонников

Следствие по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявили обвинения по тяжким и особо тяжким статьям УК КР. Дело состоит из 80 томов. Подробнее о главных подозреваемых в материале «По делу о событиях в Кой-Таше проходят 19 человек. Кто они и что им предъявили».

Министр культуры вновь оскандалился

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов поддержал флешмоб против коронавируса. Зачем? Подобные акции противоречат усилиям Министерства здравоохранения: в рамках борьбы с коронавирусом медики настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений мест массового скопления людей.

31-летний Азамат Жаманкулов со дня утверждения в должности кочует из скандала в скандал. 24.kg вспомнило, чем еще отличился молодой чиновник.

О коррупции, ПДП и отношениях с мэром

Фото из интернета. Глава УКС мэрии Бишкека стала Гульмира Джумабекова

Новым руководителем управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека стала Гульмира Джумабекова. На муниципальной службе она с 1996 года. По образованию финансист со специализацией в строительстве.

Еще ее имя связано со скандальной стройкой на территории парка Панфилова. Тогда Гульмира Джумабекова возглавляла компанию, связанную со строительным бизнесом мэра Бишкека Азиза Суракматова. О первых шагах на новой должности, «секретном» Проекте детальной планировки, заказчиком которого является УКС, и о дружбе с градоначальником Гульмира Джумабекова рассказала в интервью 24.kg.

Когда Минобраз вновь не смог

С начала 2019/2020 учебного года 80 пилотных школ по республике участвовали в проекте по внедрению электронных дневников и журналов. Это максимально упростит работу учителей, обещали в Минобразования. Как вышло на самом деле, узнало 24.kg. Подробности в материале Анастасии Бенгард «Закончили, едва начав. Как в пилотных школах внедряли электронные дневники».

Визовые ограничения. Кто пострадает?

Фото из интернета. Отношения между Кыргызстаном и США сейчас на спаде

Власти США включили Кыргызстан в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Вместе с КР в перечень попали еще пять других государств — Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. В Facebook руководитель консульского отдела посольства США в Бишкеке Алиса Биб ответила на вопросы.

Чего ждать от доллара в 2020-м

Мировые эксперты прогнозируют ослабление доллара на международной арене. А как будет в Кыргызстане? Эксперты считают, что он останется на той же отметке, что и в 2019 году. 24.kg собрало мнения отечественных, российских и иностранных аналитиков о том, каким будет курс «американца» в этом году.

Француз, которого удивила закалка кыргызов

Фото героя публикации. Люка Шенаф в Кыргызстане

Люке Шенафу 32 года. Он родился в Лионе, а в Кыргызстан приехал четыре года назад. Работает генеральным директором центральноазиатского филиала крупного французского винного дома, делающего элитные напитки. О своих впечатлениях от Бишкека и республики Люка Шенаф рассказал в интервью 24.kg.

Легенда кыргызского футбола

Руслан Сыдыков — 11-кратный чемпион, шестикратный обладатель кубка, восьмикратный лучший защитник и трижды лучший игрок страны, двукратный победитель Кубка президента АФК, бронзовый призер Кубка вызова АФК. Был капитаном национальной сборной. Каким был наш футбол на рубеже веков? О чем он жалеет, как оценивает нынешнюю игру сборной и что связывает его со звездами эстрады, Руслан Сыдыков рассказал в интервью 24.kg.

Месяцы в исламе. Что и когда праздновать

В последние годы в Кыргызстане начали проводить мероприятия в честь Мавлида — дня рождения пророка мусульман. Обычно Мавлид отмечается в месяц раби уль-авваль, но, по словам религиозных деятелей, любовь к Мухаммеду можно проявить в любое время года, организовав события в его честь. 24.kg узнало у ДУМК, как правильно праздновать Мавлид.

Лунный календарь в исламе состоит из 12 месяцев, но в отличие от привычных они не имеют четких границ — начало постоянно передвигается на 10-11 дней, а длятся они 29-30 дней. Три месяца (раджаб, шаабан и рамадан) считаются священными, а четыре запретными (раджаб, зуль-каада, зуль-хиджа и аль-мухаррам). Подробнее в материале «Запретные и священные месяцы в исламе. Когда они наступят в 2020 году».

Кыргызстан и его природа глазами читателей

Фото Мамасалы Ташматова. Зимний Ош

Сегодня у нас в выпуске не только зимний Кыргызстан, но и краткосрочное возвращение в прошлое — в осень. Начнем же наш выпуск с подборки фотографий из Оша. Подробнее — «Мгновения жизни. Зимний Ош и горы Кыргызстана».

Опасности интернета и рецепты борьбы с ними

Кыргызстан находится в активной фазе цифровизации. Вместе с приходом технологий в нашу жизнь появляются и новые угрозы. Как и зачем защищать свои данные 24.kg рассказал руководитель учебного IT-центра Green Light Даниил Кириллов.

О тех, кому правила не писаны

На видео читателя одно из самых распространенных нарушений — парковка автомобиля на пешеходном переходе.

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».