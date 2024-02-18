Неделя-24. Новые сомовые купюры, сильные морозы и авто Камчи Кольбаева

В Кыргызстане с 15 февраля в обращение ввели новые купюры 20, 50 и 100 сомов образца 2023 года. По словам заместителя председателя Национального банка Мелса Аттокурова, идет плановое обновление банкнот национальной валюты. Первый этап был в мае 2023 года, когда в обращение ввели новые купюры номиналом 200, 500 и 1 тысяча сомов.

По предварительным данным, межведомственная комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека версию теракта и диверсии исключила. Пока рассматривают несколько версий, связанных с отказом оборудования и нарушением правил его эксплуатации. Продолжается и работа по оценке ущерба.

В Бишкеке 15 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 18,8 градуса. Это на 11,4 градуса выше нормы. Это второй день в феврале, когда зафиксированы температурные рекорды. Ранее аномально теплая погода отмечена 10 февраля. Тогда столбик термометра поднялся до +16,9 градуса, что на 11,1 градуса выше нормы.

Фото ГАУГИ. Одна из машин Камчи Кольбаева, проданная на аукционе

На аукционе продали пять автомобилей, которые ранее принадлежали криминальному авторитету Камчи Кольбаеву. По итогам электронных торгов реализовали:

HYUNDAI GENESIS 2019 года выпуска, цена продажи — 3 миллиона 17,4 тысячи сомов;

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2005 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 498 тысяч сомов;

KIA RIO X-LINE 2019 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 241,2 тысячи сомов;

BMW X6 2021 года выпуска, цена продажи — 7 миллионов 661,2 тысячи сомов;

TOYOTA LAND CRUISER 100 2002 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 187,7 тысячи сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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Быть ли канатной дороге в Бишкеке? Фото из интернета. Эта идея не нова, но предыдущие проекты властей Бишкека остались на словах Уже в этом году в Бишкеке могут начать строительство канатной дороги. Мэрия подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Bartholet Swiss — мировым лидером в области канатно-дорожных систем, утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Пока неясно, где именно она пройдет и во сколько обойдется. В мэрии назвали лишь один из вариантов — вдоль правительственной трассы, цену не обозначили. ПОДРОБНЕЕ

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Овечья шерсть как удобрение. Приживется ли технология в Кыргызстане? В Кыргызстане рассматривают возможность открытия завода по производству удобрений из овечьей шерсти. Технология в нашей республике пока не распространена, однако широко используется в Европе. В шерсти много полезных веществ, в том числе азота и калия, она помогает удерживать в почве влагу, что важно в условиях нехватки поливной воды. ПОДРОБНЕЕ

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