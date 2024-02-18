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Общество

Неделя-24. Новые сомовые купюры, сильные морозы и авто Камчи Кольбаева

В Кыргызстане с 15 февраля в обращение ввели новые купюры 20, 50 и 100 сомов образца 2023 года. По словам заместителя председателя Национального банка Мелса Аттокурова, идет плановое обновление банкнот национальной валюты. Первый этап был в мае 2023 года, когда в обращение ввели новые купюры номиналом 200, 500 и 1 тысяча сомов.

По предварительным данным, межведомственная комиссия по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека версию теракта и диверсии исключила. Пока рассматривают несколько версий, связанных с отказом оборудования и нарушением правил его эксплуатации. Продолжается и работа по оценке ущерба.

В Бишкеке 15 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 18,8 градуса. Это на 11,4 градуса выше нормы. Это второй день в феврале, когда зафиксированы температурные рекорды. Ранее аномально теплая погода отмечена 10 февраля. Тогда столбик термометра поднялся до +16,9 градуса, что на 11,1 градуса выше нормы.

ГАУГИ
Фото ГАУГИ. Одна из машин Камчи Кольбаева, проданная на аукционе

На аукционе продали пять автомобилей, которые ранее принадлежали криминальному авторитету Камчи Кольбаеву. По итогам электронных торгов реализовали:

  • HYUNDAI GENESIS 2019 года выпуска, цена продажи — 3 миллиона 17,4 тысячи сомов;

  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2005 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 498 тысяч сомов;

  • KIA RIO X-LINE 2019 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 241,2 тысячи сомов;

  • BMW X6 2021 года выпуска, цена продажи — 7 миллионов 661,2 тысячи сомов;

  • TOYOTA LAND CRUISER 100 2002 года выпуска, цена продажи — 1 миллион 187,7 тысячи сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Маловодный период. Воды в Токтогулке становится все меньше

24.kg
Фото 24.kg. Проблемы с наполнением водохранилища в Кыргызстане не первый год

Уровень воды в Токтогульском водохранилище может подсказать, ждать нам отключений электричества или нет. Сейчас в Кыргызстане маловодный период. Ранее энергетики прогнозировали, что к 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище будет всего 7 миллиардов кубометров. Редакция 24.kg проанализировала данные по уровню воды в Токтогулке, чтобы понять, какая сейчас обстановка и отличается ли она от прошлогодней.

Рост цен замедляется, но начали дорожать молочные продукты

Рост цен в Кыргызстане немного замедлился. Эта тенденция пока сохраняется и в 2024-м. Национальный статистический комитет даже отметил снижение стоимости некоторых продуктов. Неприятным сюрпризом стало то, что в стране начали расти цены на молочную продукцию. Но это больше сезонный фактор.

Сильные морозы. Будут ли свет и тепло в домах кыргызстанцев

24.kg
Фото 24.kg. Энергетики уверяют, что Бишкек спокойно переживет аномальное похолодание

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. С 17 по 19 февраля в некоторых регионах страны ожидают резкое понижение температуры. Кыргызстанцы от прогноза не в восторге. И дело не в том, что хочется тепла и солнышка. Люди переживают, что из-за морозов могут остаться без света и тепла. Недавняя авария на ТЭЦ только добавляет переживаний. Редакция 24.kg узнала у энергетиков, как они готовятся к предстоящим морозам и смогут ли согреть жителей страны.

Кыргызстан продает в основном золото, а закупает автомобили из Китая

По итогам 2023-го объемы импорта товаров превысил показатели их экспорта почти в 3,7 раза. Кыргызстан понемногу наращивает объемы внешних поставок. Но растет и импорт. Отличительной особенностью прошлого года является высокий экспорт золота. Кроме того, республика значительно нарастила как импорт, так и экспорт легковых автомобилей.

Быть ли канатной дороге в Бишкеке?

из интернета
Фото из интернета. Эта идея не нова, но предыдущие проекты властей Бишкека остались на словах

Уже в этом году в Бишкеке могут начать строительство канатной дороги. Мэрия подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Bartholet Swiss — мировым лидером в области канатно-дорожных систем, утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Пока неясно, где именно она пройдет и во сколько обойдется. В мэрии назвали лишь один из вариантов — вдоль правительственной трассы, цену не обозначили.

Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?

Для стимулирования профессионального роста учителей и повышения качества образования в школах в Кыргызстане ввели добровольную аттестацию педагогов. Кроме того, чиновники предлагают внедрить и обязательную. Поможет ли это улучшить ситуацию и не распугает ли оставшихся специалистов?

В январе увеличился рост строительства и оживилась промышленность

24.kg
Фото 24.kg. В января снизилась добыча полезных ископаемых на 12,4 процента

По итогам первого месяца 2024 года экономика Кыргызстана демонстрирует рост. Но есть одно но: происходит это пока только за счет того, что наращивает объемы строительный сектор. При этом более половины структуры ВВП приходится на сектор услуг. Строительство в январе не дотянуло даже до 2 процентов. Промышленный сектор тоже начал год активно. Но пока падают объемы добычи полезных ископаемых. Если тенденция сохранится, в будущем показатели будут совсем скромными.

Овечья шерсть как удобрение. Приживется ли технология в Кыргызстане?

В Кыргызстане рассматривают возможность открытия завода по производству удобрений из овечьей шерсти. Технология в нашей республике пока не распространена, однако широко используется в Европе. В шерсти много полезных веществ, в том числе азота и калия, она помогает удерживать в почве влагу, что важно в условиях нехватки поливной воды.

Почему этой зимой бишкекчане почти не видят смога

из интернета
Фото из интернета. По утрам в столице даже можно открывать окна и спокойно дышать

Этой зимой ситуация по загрязнению воздуха гораздо лучше, чем в 2023-м. Дата-отдел 24.kg проанализировал данные станции, установленной на территории посольства США, за два первых месяца зимы этого и прошлого годов. Правда, эксперты считают, что все это благодаря погоде.

Все подробности о Цифровом профиле здоровья

«Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях» — такой страшный диагноз я обнаружила в своем цифровом профиле здоровья на государственном портале электронных услуг «Тундук». По этому поводу даже дважды обращалась в Центр семейной медицины. Мой случай не единичный. Почему так произошло? Зачем нужен цифровой профиль здоровья? Как можно откорректировать свои данные, 24.kg рассказал заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев.

Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать

Сейчас для многих не является большим сюрпризом, что двух- или трехлетний ребенок легко управляется с мобильным телефоном. Более того, многие родители даже гордятся этим. Однако то, что их радует, может оказаться серьезной проблемой в будущем. Психолог Нуриза Батырбекова рассказала 24.kg о последствиях зависимости детей от гаджетов, как ее определить и каким образом с ней бороться.

Ребенка обижают в школе. Куда в этом случае звонить

Во время учебы школьники и родители иногда сталкиваются с тем, что кто-то из преподавателей или администрации учебных заведений нарушает закон, требует деньги, необоснованно занижает оценки, кричит или даже поднимает руку на ребенка. Случается и так, что ученик становится жертвой буллинга со стороны одноклассников или учителей. 24.kg собрало контакты, куда можно обратиться за помощью.

Пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти

из интернета
Фото из интернета. Для его получения совокупный доход семьи не должен превышать 1 тысячу сомов в месяц на каждого члена семьи

Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи в месяц.

Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана

Многие кыргызстанцы выезжают за границу — отдыхать, по делам, к родственникам. Иногда в поездках могут возникнуть неприятные случаи или какие-то конфликтные ситуации. 24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.

Местность Боз-Бармак и весна в Норусе. Фото читателей 24.kg

Бакыта Шукуралиева
Фото Бакыта Шукуралиева. Местность Боз-Бармак

В Кыргызстане резко похолодало, выпало много снега. Так что пока думать о том, что у нас наступает время пикников и путешествий, еще рано. Но наверняка многим зима уже поднадоела и хочется тепла и зелени. Поэтому в нашем выпуске теплые и летние фотографии. 

Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков

Процесс старения человека проявляется закономерным развитием изменений структуры и функции различных органов, в том числе и органов пищеварительной системы. Наиболее выраженные изменения наблюдаются со стороны ротовой полости. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации напомнили десять правил питания в пожилом возрасте.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286976/
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