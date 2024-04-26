Временно приостановлен еще один маршрут троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с 20.30 временно приостановили троллейбусный маршрут № 5 в связи с техническими работами.

«На участке проспекта Чуй («Восток-5») зафиксирован провал грунта, что требует немедленного проведения ремонтных работ», — отметили в муниципалитете.

В связи с этим в столице пустили дополнительные автобусы на маршрутах № 9, 226, 212, 51, 52 и 42.

С 27 апреля троллейбусы выйдут на линии и будут курсировать в штатном режиме.

Отметим, что сегодня также приостановили маршруты троллейбусов № 11 и 17, а маршрут троллейбуса № 10 частично изменен. Он будет курсировать до 8-го микрорайона. Причина — проведение канализационных работ на разворотном конечном пункте «Асанбай».