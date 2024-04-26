21:47
USD 88.84
EUR 95.29
RUB 0.96
Общество

Временно приостановлен еще один маршрут троллейбуса

Временно приостановлен еще один маршрут троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с 20.30 временно приостановили троллейбусный маршрут № 5 в связи с техническими работами.

«На участке проспекта Чуй («Восток-5») зафиксирован провал грунта, что требует немедленного проведения ремонтных работ», — отметили в муниципалитете.

В связи с этим в столице пустили дополнительные автобусы на маршрутах № 9, 226, 212, 51, 52 и 42.

С 27 апреля троллейбусы выйдут на линии и будут курсировать в штатном режиме.

Отметим, что сегодня также приостановили маршруты троллейбусов № 11 и 17, а маршрут троллейбуса № 10 частично изменен. Он будет курсировать до 8-го микрорайона. Причина — проведение канализационных работ на разворотном конечном пункте «Асанбай».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292789/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Временно приостановлены два троллейбусных маршрута в Бишкеке
В Бишкеке два троллейбуса перестанут курсировать вечером, одному изменят маршрут
Канатная дорога. Когда есть более дешевая и эффективная альтернатива
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Троллейбус с дырой в полу в Бишкеке сняли с линии. Водители получили выговор
Грязь в салоне. В Бишкеке ездит троллейбус с дырой в полу
В автобусах и троллейбусах установят звуковое оповещение маршрутов
Автобусов стало больше, но их не хватает. Жалобы пассажиров
Завтра утром в Бишкеке не будут курсировать троллейбусы
Троллейбусы в Бишкеке возобновили движение. Пока временно
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Кара-Балте прошел сильный град В Кара-Балте прошел сильный град
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
26 апреля, пятница
21:45
Говорить о важности выплаты алиментов в мечетях предлагает депутат Говорить о важности выплаты алиментов в мечетях предлаг...
21:17
TikTok опротестует закон о запрете соцсети в США в суде
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 апреля: опять ожидаются дожди
20:48
Ветераны ВОВ получат по 100 тысяч сомов из фонда президента
20:44
Временно приостановлен еще один маршрут троллейбуса