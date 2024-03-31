Неделя-24. Арест братьев Матраимовых, мечты энергетиков и 12 лет учебы в школе

Самыми громкими новостями недели стали депортация из Баку и арест братьев Матраимовых, в том числе самого известного из них — Райымбека. Бывшего заместителя председателя Таможенной службы доставил спецназ президентским бортом. Позже его отправили в СИЗО ГКНБ пока на месяц, до 26 апреля. Также арестовали его братьев — Тилека, Руслана и Исламбека. На свободе остался только бывший депутат Жогорку Кенеша Искендер.

«Райымбек Матраимов имел близкую связь с ликвидированным вором в законе Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаев) и создал преступную группу из числа работников Таможенной службы и государственных деятелей», — заявили в ГКНБ.

Райымбеку Матраимову предъявили обвинения по статьям 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов».

Исламбека и Руслана Матраимовых обвинили по статье 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов», а Тилека — в злоупотреблении должностным положением (статья 337 УК КР).

По Чуйской области пронесся шквалистый ветер. В итоге пострадало 10 человек, повреждено 154 объекта. Из них 70 социальных объектов, 80 жилых домов, 4 хозяйственных строения. В Бишкеке мэр ввел режим ЧС, чтобы ускорить устранение повреждений, обрывов проводов и уборку поваленных деревьев.

В Кыргызстане хотят ввести дифференцированный тариф на свет. В частности, электрики хотят в 2024-2025 годах установить у всех потребителей счетчики АСКУЭ («умные» счетчики. — Прим. 24.kg). По словам заместителя министра энергетики Таалайбека Байгазиева, таким образом можно будет равномерно распределить нагрузку на электрические сети. Самым дорогим предполагается сделать тариф в часы пиковых нагрузок — утром и вечером.

запись в школы Кыргызстана начнется 8 апреля. Она будет проводиться через автоматизированную информационную систему в два этапа:

I этап — по месту юридической регистрации (по адресу прописки) — с 8 апреля до 2 июня;

II этап — по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) — с 3 июня до 30 августа.

По итогам 2023 года Кыргызстан в двадцатке лидеров рейтинга по загрязненности воздуха. Его составили аналитики швейцарской компании IQAir. Наша страна оказалась на 18-м месте со среднегодовой концентрацией PM2.5 (мкг/м³) в 33,1. Это в пять-семь раз больше рекомендованных показателей ВОЗ.

Самый чистый воздух был во Французской Полинезии, Маврикии, Исландии, Гренаде, на Бермудах, в Новой Зеландии, Австралии, Пуэрто-Рико, Эстонии и Финляндии.

Государства с самым грязным воздухом — Бангладеш, Пакистан и Индия. В пятерке антирейтинга и Таджикистан.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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Атомная станция в Кыргызстане. Что известно о проекте Кыргызстан всерьез задумывается о строительстве на своей территории атомной станции малой мощности. Чиновники заявили, что соглашение об этом могут заключить в ближайшее время. Но пока по проекту нет ни сроков возведения, ни суммы инвестиций, ни примерной территории, где может появиться объект. Есть только желание властей. ПОДРОБНЕЕ

Радиационный Кыргызстан. Как Россия помогает в рекультивации объектов Урановые хвосты из советского прошлого республики до сих пор напоминают о себе и не реабилитированы до конца. Практически весь мир помогает нашей стране бороться с последствиями работы опасных производств. В том числе проблемой занимается российская государственная корпорация «Росатом». ПОДРОБНЕЕ

Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать Фото 24.kg. У простых кыргызстанцев срок подачи ЕНД закончится 1 мая В понедельник, 1 апреля, истекает срок сдачи Единой налоговой декларации государственных и муниципальных служащих. В Налоговой службе рассказали 24.kg, как ее правильно сдавать и какие могут быть штрафы за несвоевременную подачу ЕНД. ПОДРОБНЕЕ

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Насилие в семье дешевле предотвратить. Часть 1 Фото из интернета. Проблема насилия в семье в Кыргызстане решается с большим трудом В Кыргызстане о проблеме говорят, только когда становится известно об очередном случае насилия. Статистика шокирует: почти каждая вторая женщина в стране сталкивается с насилием в семье, физическим или психологическим. По официальным данным, только за 2023 год зарегистрировано более 8 тысяч подобных фактов. Редакция 24.kg решила узнать, какие потери несут общество и государство с момента первого удара, нанесенного женщине. ПОДРОБНЕЕ

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Заснеженные Аламединское ущелье и Ала-Арча. Фото читателей Фото Майрам Буркутовой. Аламединское ущелье, начало марта 2024 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы попутешествуем по временам года и вернемся в морозные дни. ПОДРОБНЕЕ