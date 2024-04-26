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Общество

Цифра дня. 1 тысяча 669 неплательщиков алиментов находятся в розыске в КР

В розыске находятся 1 тысяча 669 неплательщиков алиментов. Об этом на заседании парламентской фракции «Альянс» сообщили представители судебного департамента. 

По их данным, в 2023 году на 696 злостных неплательщиков получатели алиментов направили заявления в МВД. По решению суда 41 неплательщик алиментов привлечен к общественным работам, 36 человек оштрафовали на общую сумму 511 тысяч 942 сома. 

Представители департамента рассказали, что такая мера наказания не дает эффекта. Эффект был, когда неплательщиков водворяли на сутки в ИВС. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292754/
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