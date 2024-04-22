Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова

Новым ведущим КВН стал Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Последние два телесезона ведущие лиги менялись часто. Среди них — Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. Последний провел все игры 1/8 сезона, он изображен на афише 1/4 сезона и других.

Фото из интернета. Дмитрий Хрусталев

Дмитрий Хрусталев участвовал в КВН с 1998 года в команде «Сборная Санкт-Петербурга». Как сообщает KP.RU, кандидатуру экс-участника лиги согласовывал основатель и президент Международного клуба веселых и находчивых 82-летний Александр Масляков совместно со своим сыном.