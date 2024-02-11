Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии

Пока президент Садыр Жапаров всех пытается убедить в том, что в Кыргызстане есть свобода слова и демократия, агентству 24.kg не дают полноценно работать. Так, Первомайский районный суд Бишкека отказал в удовлетворении всех трех жалоб руководства информационного агентства. В частности, сотрудников 24.kg по необъяснимой причине не пускают в до сих пор опечатанный офис и не дают доступ к оборудованию, которое во время обыска не изъяли. Каким образом следствие по уголовному делу по одной из статей вылилось в обычное препятствование профессиональной деятельности агентства, никто объяснять не торопится.

Только 7 февраля все жилые дома Бишкека подключили к отоплению и горячей воде . «Также 63 медицинских учреждения, включая все роддома, 84 дошкольных учреждения, 54 школы. Все социальные объекты и 59 крупных потребителей», — заявил глава Бишкектеплосети Уран Раимбеков.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 2 февраля. Пострадали пять человек, госпитализированы трое. Что стало причиной взрывов в цеху с котлоагрегатами, точно неизвестно. Для выяснения причин чрезвычайного происшествия создана межведомственная комиссия. Ее возглавил заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев.

Представители мэрии при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл» в Бишкеке. Предприятие расположено в 12-м микрорайоне столицы. Милиция оцепила территорию завода, который занимается производством железобетонных конструкций. Все работы на предприятии остановили. Стоимость завода ЗАО «Кум-Шагыл», которому принадлежит в том числе около 16 гектаров земли, около $32 миллионов. Карьеры, которые оно использовало, находятся в муниципальной собственности. По словам адвоката Людмилы Сабельниковой, руководству предприятия документов, оправдывающих действия чиновников и милиции, не предъявили.

Позже мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию: «Территория карьера, южнее 12-го микрорайона, является муниципальной собственностью. Однако ЗАО «Кум-Шагыл» разрабатывало карьер. Решением комиссии по геологии от 7 февраля 2024-го аннулированы лицензии по добыче и разработке карьера. В связи с чем на сегодня все работы приостановлены».

Часть территории завода является частной. Сейчас, сообщили в мэрии, правоохранительные органы изучают правомерность получения Государственного акта на вышеуказанный участок.

В 2024 году Кыргызстану надо выплатить $400 миллионов внешнего долга. «У нас наступил пик выплат по внешнему долгу», — заявил глава кабинета министров Акылбек Жапаров. По его словам, крупные суммы будут до 2030 года. Например, в 2025-м — $430 миллионов, в 2026-м — $390 миллионов.

По последним данным, внешний долг КР составляет $4 миллиарда 545,11 миллиона (404 миллиарда 683,78 миллиона сомов).

Уголовного дела по смерти Арстана Алая в больницы исправительной колонии не будет. Об этом сообщил адвокат общественного деятеля Кайсын Абакиров. Он отметил, что в возбуждении уголовного дела отказали в связи с отсутствием состава преступления. Близкие родственники Арстанбека Абдылдаева будут требовать передачи уголовного дела против него в суд. Они хотят это сделать для реабилитации умершего.

Утром 5 января стало известно о смерти Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). В Службе исполнения наказаний заявили, что он совершил самоубийство: его нашли повешенным. Арстана Алая задержали 15 декабря 2023 года по обвинению в «возбуждении религиозной вражды (розни)». До своей смерти находился в центральной больнице на территории колонии № 31.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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