Неделя-24. Почему разбегаются депутаты парламента и бесконечные отключения света

На уходящей неделе сразу два депутата Жогорку Кенеша потеряли мандаты — Искендер Матраимов и Нурлан Ражабалиев, который с 2009-го до 2020 года занимал различные должности в Таможенной службе. Оба подали заявления в ЦИК по собственному желанию, но после того, как телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым.

Под вопросом оказался и мандат Бактыбека Чойбекова. Административный суд Бишкека признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными. В 2021 году он набрал наибольшее количество голосов по Таласскому округу — 34,65 процента голосов избирателей.

Кстати, еще два депутата — Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов — покинули Кыргызстан. Они также упоминались в сюжете «Регион ТВ». По официальным данным, первый взял больничный на неопределенный срок и уехал в Турцию, Айбек Осмонов взял отпуск без содержания с 26 февраля по май. Причина — семейные обстоятельства.

В Кыргызстане отменили пени на штрафы за нарушения Правил дорожного движения. Теперь водитель будет оплачивать только основную сумму штрафа.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Тумонбаев заявил о том, что Сооронбая Жээнбекова необходимо лишить статуса экс-президента. По его мнению, он находится в числе коррупционеров. «Он привел Райымбека Матраимова на политическую арену. Сооронбай Жээнбеков живет за счет государства, водит госмашину и получает государственные деньги», — сказал Акылбек Тумонбаев. Депутат считает, что Сооронбай Жээнбеков не должен жить за счет государства, и предложил создать депутатскую комиссию по поводу лишения статуса экс-президента.

В Кыргызстане намерены отменить запрет на разработку урановых и ториевых месторождений.

Законопроект, инициированный кабмином, вынесен на общественное обсуждение. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отмечают, что документ направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, на установление радиационной и экологической безопасности в республики. Но его применение усугубило «отрицательные последствия международных и национальных кризисных явлений для экономики и развития страны в целом».

Ранее президент КР Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, необходимо знать о типах урана и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Счетчики воды. Как на простых бишкекчан хотят переложить проблему их установки Фото из интернета. Чиновники постоянно твердят о необходимости модернизировать водопроводную систему, но ничего, кроме повышения тарифов, не предлагают Повышение норм водопотребления и водоотведения для жителей Бишкека — это скрытая форма повышения тарифа. В этом уверен директор Общественной организации по защите прав потребителей Виктор Горев. Он обратился с претензией в Бишкекский городской кенеш, Службу антимонопольного регулирования, Бишкекводоканал и Генеральную прокуратуру. ПОДРОБНЕЕ

Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением Депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении приняли поправки в закон о НКО и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой. Изменения предполагают, что организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус «иностранный представитель» (в российском аналоге — иноагент) и войдут в специальный реестр. ПОДРОБНЕЕ

Март-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев Фото 24.kg. В марте кыргызстанцев ждет много праздников Первый весенний месяц года принесет жителям Кыргызстана много новых и интересных событий. Редакция 24.kg собрала самые важные из них. ПОДРОБНЕЕ

От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о новом начальнике ГУОБДД Новым начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД назначили Женишбека Жоробекова. В правоохранительных органах он уже много лет. 24.kg решило напомнить, что известно о новом главе дорожной милиции. ПОДРОБНЕЕ

Отключения света. Кыргызстанцы часами вынуждены сидеть в темноте и без воды Фото 24.kg. Свет в домах кыргызстанцев массово стали отключать на прошлой неделе Жители регионов страны продолжают жаловаться на ежедневные отключения света. Энергетики заявляют, что всему виной перегрузка оборудования. Но удивительное дело, происходит это каждый день примерно в одно и то же время и на одних и тех же участках. Кыргызстанцы уже и готовы посидеть пару часов без света, но хотят знать время отключений. Ситуация осложняется еще и тем, что во многих городах и селах при отключении света пропадает питьевая вода. В итоге ни кушать приготовить, ни воды попить, ни, пардон, в туалет сходить. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода нас ждет в марте, и чего ждать кыргызстанцам от весны Сегодня третий день календарной весны. Правда, погода на улице по-прежнему зимняя. Когда в Кыргызстане по-весеннему потеплеет? Ждать ли гражданам еще снегопадов и морозов? Когда тепло окончательно захватит республику? Редакция 24.kg изучила прогнозы синоптиков и мнения экспертов, чтобы узнать, какую погоду можно ожидать весной и непосредственно в марте. ПОДРОБНЕЕ

Нет тепла. Эту зиму Бишкек переживет, а чего столице ожидать дальше? Фото 24.kg. Проблемы у Бишкека не только с ТЭЦ, но и общим плачевным состоянием тепловых сетей Самая читаемая новость на сайте 24.kg на сегодня — прогноз погоды. Этой зимой плюсовой температуры как манны небесной ждут и энергетики, и бишкекчане. И те и другие по одной причине — станет гораздо теплее. Февральская авария на ТЭЦ и последовавшие во второй половине месяца морозы показали, в какой катастрофической ситуации находится коммунальная система страны. ПОДРОБНЕЕ

Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти «Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка. При этом доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей выплачивают по 50 тысяч сомов на каждого ребенка. ПОДРОБНЕЕ

Жители Бишкека о работе общественного транспорта В Бишкеке с конца 2023 года, когда стали массово поступать новые автобусы, взялись за реформу общественного транспорта. Начали убирать бусики, вводить новые маршруты, строить остановки, на некоторых улицах появились специальные выделенные линии. Проезд в общественном транспорте подорожал. Жители столицы поделились с журналистами 24.kg мнением о том, как все это повлияло на работу общественного транспорта. ПОДРОБНЕЕ

Муниципальная инспекция Бишкека. Зачем ее придумали и чем она занимается С 1 января 2024 года мэрии Бишкека в рамках пилотного проекта на два года передали полномочия в сфере защиты воздуха на территории столицы. Зачем это сделали и какие именно переданы функции, в интервью 24.kg рассказал начальник муниципальной инспекции мэрии Медербек Амангелдиев. ПОДРОБНЕЕ

Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги Фото из интернета. В Кыргызстане менять Налоговый кодекс можно только раз в год Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Они вступают в силу задним числом — с 1 января 2024 года, но с исключениями. Поправки с перечнем документов, заменяющих электронные счета-фактуры, вступают в силу с 3 апреля 2023 года. ПОДРОБНЕЕ

Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год Государственная налоговая служба представила календарь налогоплательщика на 2024 год. В нем указаны сроки уплаты всех главных налогов и сдачи обязательных отчетов. ПОДРОБНЕЕ

Японка Юри Ито об изучении кыргызского языка Фото из архива собеседницы. Юри Ито слева Юри Ито 33 года. Она волонтер Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Учитель английского языка в начальной и средней школе приехала в Кыргызстан в июле 2022 года и продолжила заниматься своей профессиональной деятельностью. Своими впечатлениями о новом опыте она поделилась с 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах В Кыргызстане продолжают открывать государственные аптеки. Как отметили в Министерстве здравоохранения, в них будут продавать более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Цены на препараты, обещают чиновники, будут на 10-15 процентов ниже, чем в частных аптеках. В ведомстве предоставили 24.kg адреса аптек. ПОДРОБНЕЕ

Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно Фото из интернета. Плановые прививки делают кыргызстанцам от рождения и до 56 лет В 2023 году в Кыргызстане от кори скончалось девять детей. А ведь это вакциноуправляемое заболевание: прививка может предотвратить заражение корью и распространение этого вируса. Проблема в том, что родители отказываются от вакцинации по различным причинам. В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым. ПОДРОБНЕЕ

Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит Медики не устают говорить о важности регулярных медосмотров и профилактики заболеваний. Выявление патологий на ранних стадиях помогает человеку сохранить здоровье и качество жизни. Когда пора начинать ходить по врачам, какие анализы сдавать и стоит ли переплачивать? Об этом в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Февральский Бишкек и необычное облако. Фото читателей 24.kg Фото Айбека Султанова. Зимний Бишкек, 20 февраля 2024 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы окунемся в погодную реальность и вернемся в прошлогоднюю весну. ПОДРОБНЕЕ