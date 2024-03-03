Неделя-24. Почему разбегаются депутаты парламента и бесконечные отключения света

На уходящей неделе сразу два депутата Жогорку Кенеша потеряли мандаты — Искендер Матраимов и Нурлан Ражабалиев, который с 2009-го до 2020 года занимал различные должности в Таможенной службе. Оба подали заявления в ЦИК по собственному желанию, но после того, как телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым.
Под вопросом оказался и мандат Бактыбека Чойбекова. Административный суд Бишкека признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными. В 2021 году он набрал наибольшее количество голосов по Таласскому округу — 34,65 процента голосов избирателей.
Кстати, еще два депутата — Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов — покинули Кыргызстан. Они также упоминались в сюжете «Регион ТВ». По официальным данным, первый взял больничный на неопределенный срок и уехал в Турцию, Айбек Осмонов взял отпуск без содержания с 26 февраля по май. Причина — семейные обстоятельства.
В Кыргызстане отменили пени на штрафы за нарушения Правил дорожного движения. Теперь водитель будет оплачивать только основную сумму штрафа.
На заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Тумонбаев заявил о том, что Сооронбая Жээнбекова необходимо лишить статуса экс-президента. По его мнению, он находится в числе коррупционеров. «Он привел Райымбека Матраимова на политическую арену. Сооронбай Жээнбеков живет за счет государства, водит госмашину и получает государственные деньги», — сказал Акылбек Тумонбаев. Депутат считает, что Сооронбай Жээнбеков не должен жить за счет государства, и предложил создать депутатскую комиссию по поводу лишения статуса экс-президента.
В Кыргызстане намерены отменить запрет на разработку урановых и ториевых месторождений.
Законопроект, инициированный кабмином, вынесен на общественное обсуждение. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отмечают, что документ направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, на установление радиационной и экологической безопасности в республики. Но его применение усугубило «отрицательные последствия международных и национальных кризисных явлений для экономики и развития страны в целом».
Ранее президент КР Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, необходимо знать о типах урана и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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