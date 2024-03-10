Неделя-24. Почему Кыргызстан сидит без света, и начало священного месяца Рамазан

Читайте по теме Графики отключения света будут публиковать в соцсетях. Где посмотреть заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев. По его словам, необходимость в отключениях света возникла из-за реконструкции агрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

Кроме того, министр признал, что абонентам снизили лимиты мощности потребляемой электроэнергии. Для абонентов с однофазным вводом лимиты уменьшили до 4 киловатт, трехфазным — до 8 киловатт. Такая система работает в «умных» счетчиках АСКУЭ.

Миэнерго заявило: что приостановило отключения света с 8 марта. Потому что потеплело.

Пока же кыргызстанцы вынуждены сидеть часами без света, утвержден список чиновников, которые могут летать бизнес-классом за счет бюджета. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. В списке все высшее руководство республики, включая управляющего делами президента и начальников управлений администрации главы государства. Всего на сегодня пользоваться бизнес-классом могут 27 чиновников.

Священный месяц Рамазан в Кыргызстане начнется 11 марта. Пост продлится 30 дней. По традициям, мусульманам в это время нельзя пить и есть в светлое время суток. Орозо айт назначен на 10 апреля.

Фото из интернета. Панорама Бишкека

Бишкек официально стал больше. На последней сессии городского кенеша депутаты одобрили присоединение к городу территорий, определенных указом президента. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Таким образом, площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли:

айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района;

село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района;

жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района;

село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

В Кыргызстане произошло очередное землетрясение магнитудой 5.3. Его эпицентр находился на границе с Казахстаном, в 193 километрах от Бишкека. Толчки наиболее сильно ощутили в Алматы. У соседей люди покинули дома и несколько часов находились на улице.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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