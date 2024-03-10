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Общество

Неделя-24. Почему Кыргызстан сидит без света, и начало священного месяца Рамазан

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Графики отключения света будут публиковать в соцсетях. Где посмотреть
Кыргызстан вновь столкнулся с массовыми отключениями света. Энергетики скромно именуют происходящее «регулировочными мероприятиями». «Но это безвыходное положение», — заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев. По его словам, необходимость в отключениях света возникла из-за реконструкции агрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

Кроме того, министр признал, что абонентам снизили лимиты мощности потребляемой электроэнергии. Для абонентов с однофазным вводом лимиты уменьшили до 4 киловатт, трехфазным — до 8 киловатт. Такая система работает в «умных» счетчиках АСКУЭ.

Миэнерго заявило: что приостановило отключения света с 8 марта. Потому что потеплело.

Пока же кыргызстанцы вынуждены сидеть часами без света, утвержден список чиновников, которые могут летать бизнес-классом за счет бюджета. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. В списке все высшее руководство республики, включая управляющего делами президента и начальников управлений администрации главы государства. Всего на сегодня пользоваться бизнес-классом могут 27 чиновников.

  • Священный месяц Рамазан в Кыргызстане начнется 11 марта. Пост продлится 30 дней. По традициям, мусульманам в это время нельзя пить и есть в светлое время суток. Орозо айт назначен на 10 апреля.

из интернета
Фото из интернета. Панорама Бишкека

Бишкек официально стал больше. На последней сессии городского кенеша депутаты одобрили присоединение к городу территорий, определенных указом президента. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Таким образом, площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли:

  • айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

  • айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района;

  • село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

  • жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

  • айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района;

  • жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

  • контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

  • айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района;

  • село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

В Кыргызстане произошло очередное землетрясение магнитудой 5.3. Его эпицентр находился на границе с Казахстаном, в 193 километрах от Бишкека. Толчки наиболее сильно ощутили в Алматы. У соседей люди покинули дома и несколько часов находились на улице.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Добыча урана на Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов

24.kg
Фото 24.kg. Кызыл-Омпольская группа уран-торианитовых россыпей открыта в 1951 году

Через пять лет после первой попытки в Кыргызстане снова вернулись к вопросу о возможной добыче урана на Иссык-Куле. Главным идейным вдохновителем проекта стал президент страны. Садыр Жапаров пообещал, что следить за разработкой будет государство, никакого вреда экологии не нанесут. Кабинет министров уже вынес на общественное обсуждение законопроект о снятии запрета на разработку урановых и ториевых месторождений. Однако эксперты пока не торопятся поддерживать проект.

Главные темы, которые волновали депутатов в феврале

В феврале Жогорку Кенеш слегка тряхнуло. Сразу несколько депутатов лишились мандатов. Тем временем их коллеги одобрили во втором чтении поправки в Уголовный кодекс и закон о НКО нардепа Надиры Нарматовой. Изменения опасны тем, что вводят дискриминационный статус «иностранного представителя». 24.kg собирало топ депутатских инициатив в последнем месяце зимы.

Зачем нужна регистрация на ОРТ и кто его может не сдавать

из интернета
Фото из интернета. С этого года вводится тест по государственному языку, обязательный для всех поступающих в вузы

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование. Как и в предыдущие годы, его проводит Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). Для чего регистрироваться на ОРТ, какие нужны для этого документы и в каком случае тест можно не сдавать, узнала редакция 24.kg.

Что такое синдром отличника и как с ним бороться? Советы психологов

Желание быть лучше других и получать при этом одобрение окружающих может перерасти в человеке в синдром отличника. У этого явления есть и положительные, и отрицательные стороны. Как распознать признаки синдрома отличника у ребенка или взрослого и как с ним бороться, 24.kg рассказала психолог организации «SOS Детские деревни Кыргызстана» Мээрим Кадирова.

Национальный банк: от чеканки монет до регулятора финансовой системы

24.kg
Фото 24.kg. Национальная валюта — кыргызский сом — введена 10 мая 1993 года

6 марта 1992 года постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан «Кыргызгосбанк» преобразован в Национальный банк. Именно эта дата стала отправной в официальной истории центрального банка независимой страны.

Редакция 24.kg собрала все, что известно о Нацбанке. Мы узнали, как от чеканки монет регулятор пришел к идее цифрового сома, а заодно выяснили главную цель работы НБ КР. 

Тринадцать фактов о Валентине Шевченко, которые вам понравятся

7 марта у нашей соотечественницы, звезды мирового масштаба, спортсменки Валентины Шевченко день рождения. В канун 8 Марта — Международного женского дня — 24.kg представляет наиболее интересные факты из биографии всемирно известной кыргызстанки.

День флага. Пять интересных фактов о символе государства

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента . Новый флаг Кыргызстана

В Кыргызстане 3 марта отмечают День государственного флага. В этот раз граждане празднуют его со стягом с обновленным дизайном, который Жогорку Кенеш принял 20 декабря 2023 года.

Наследие предков. Какие орнаменты должны быть на ак калпаке

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане отмечают День ак калпака. Мужской национальный убор кыргызов символизирует горы и чистоту, несет наследие предков и национальную идеологию. Об этом и другом журналисты 24.kg поговорили с Ишенбубу Аламановой, которая с детства занимается шитьем ак калпаков. Она более 45 лет работает в национальном объединении народных художественных промыслов «Кыял».

Модное обновление. Главные тренды весны и лета — 2024

из интернета
Фото из интернета. В моде в этом сезоне и шорты, и гольфы

Пришла пора прощаться с зимой и многослойной теплой одеждой и задуматься о модных трендах наступившей весны. В новом сезоне стилисты и дизайнеры предлагают множество интересных идей и образов. Они отмечают, что сейчас в тренде элегантность, женственность, современная интерпретация образов 1990-х годов и воздушные ткани. Но кое-что из прошлых сезонов все же останется актуальным. Имидж-стилист Алтынай Базаркулова рассказала 24.kg, что носить весной и летом 2024-го и какие цвета станут главными трендами предстоящего сезона.

Как не остаться без денег в романтические праздники 

Онлайн-знакомства превратились в глобальный феномен, но они также привели к всплеску мошенничества в сфере романтических отношений. Мошенники умело манипулируют эмоциями людей, что приводит к значительным финансовым потерям. Прогресс зашел далеко. Уже и криптовалюту используют, чтобы вытянуть деньги. 

Территориальная реформа. Только 10 из 117 кенешей возглавили женщины 

24.kg
Фото 24.kg. Лучше всего с представленностью прекрасного пола дело обстоит в Иссык-Кульской области

В Кыргызстане избрали 117 председателей кенешей объединенных в рамках административно-территориальной реформы 230 айыльных аймаков. Выборы проходили на основании временного положения, утвержденного указом президента от 7 февраля 2024 года. В нем указано, что кенеш вновь образованного айыльного аймака становится правопреемником айыльных кенешей, образующих объединенный. Председатель избирается из числа действующих глав кенешей. Редакция 24.kg проанализировала данные итогов голосования. 

Всего 2 процента улиц в Бишкеке носят женские имена 

В столице (в старых границах) всего 35 улиц носят женские имена. Об этом говорится в дата-исследовании Peshсom «Что расскажут о Бишкеке названия его улиц?» Всего в городе более 1 тысячи 600 улиц и переулков. Больше четверти из них — 26,4 процента, или 423 улицы, названы в честь мужчин. 

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из архива Урмата Кушчубекова
Фото из архива Урмата Кушчубекова

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Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность

24.kg
Фото 24.kg. С начала года в Кыргызстане погибли четыре роженицы

В Кыргызстане с начала года стало известно о четырех случаях материнской смертности. За 10 лет, по данным Нацстаткома, в родах или после них потеряли 541 женщину. За каждой цифрой — трагедия семьи и осиротевшие дети. Что приводит к смерти рожениц и можно ли это предотвратить?

Как получить пособие по беременности и родам

Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. Будущие мамы в Кыргызстане могут получить пособие по беременности и родам. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, кому назначается пособие, как его оформить и сколько денег выплатят.

Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога

из интернета
Фото из интернета. Лучше заниматься профилактикой и потратить $1, чем потом лечить и тратить $10

Нужно ли лечить молочные зубы детям, безопасно ли делать это под наркозом и почему появляется кариес? Об этом 24.kg рассказал старший дежурный врач отделения челюстно-лицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства Эрбол Суеркулов.

Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны

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Бакыта Шукуралиева
Фото Бакыта Шукуралиева. Расщелина Донуз

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побудем в Чуйской области и заглянем на Иссык-Куль.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288347/
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