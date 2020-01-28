16:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Что сделали в Кыргызстане, чтобы не допустить вспышки коронавируса из Китая

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Информация о первом умершем в КНР появилась 11 января. На сегодня число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек.

Читайте по теме
В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус

Заболевание вышло за пределы КНР. Факты зафиксированы в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Германии и США. Случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане не зарегистрированы. Пока. Но правительство каждый день рапортует о готовности страны к встрече с заразой. 24.kg выяснило, что сделали Министерство здравоохранения и остальные ведомства, чтобы не допустить пандемии.

Стоит отметить, что стихийное распространение коронавируса совпало с датами празднования Нового года по китайскому календарю.

Итак, что же реально сделали чиновники, чтобы уберечь кыргызстанцев от проникновения и распространения смертельного коронавируса — 2019-nCoV?

22 января установили тепловизоры на санитарно-карантинных пунктах на границе с Китаем и в аэропортах республики. Они позволяют на расстоянии определять людей с температурой и подозрением на инфекционные заболевания. Особое внимание уделяется пропускному пункту «Иркештам». На границе КР работают 170 эпидемиологов.

Правда, в инкубационный период (до 14 дней) температуры у заболевшего, как оказалось, может и не быть.

25 января в Кыргызстане создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

26 января кабмин призвал кыргызстанцев не паниковать и не распространять фейковую информацию о вирусе. Днем ранее это сделал Минздрав.

27 января подготовлена национальная лаборатория вирусологии для выявления заболевания. Лаборатории Бишкека и Оша прошли аккредитацию ВОЗ. Во всех точках здравоохранения открылись изоляторы. Объявлено, что в запасе имеются 3,5 миллиона масок, шприцы и антибиотики. В этот же день Минздрав и МИД открывают горячие линии.

28 января в Минздраве заявили: если коронавирус из КНР попадет в КР, лечить его будут как ОРВИ.

А вот что госорганы приписывают себе, желая заработать лишнюю галочку на фоне очень обсуждаемой темы.

Как мы уже говорили, распространение смертельного вируса совпало с национальным праздником весны (Новый год) — одним из главных событий Поднебесной.

В связи с этим с 24 по 30 января пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке госграницы временно были закрыты по инициативе китайской стороны. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновят 31 января. В Погранслужбе Кыргызстана об этом сообщили еще 17 января.

Читайте по теме
Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в Иссык-Атинскую больницу

23 января закрывают все КПП на границе с Китаем. Но преподносится чиновниками как мера по недопущению распространения коронавируса.

Только МИД уточнил: временные ограничения на передвижение были введены не КР, а КНР, и не в связи с распространением коронавируса, а из-за торжеств, посвященных встрече Нового года.

24 января прекращены все авиарейсы, курсирующие между Кыргызстаном и Китаем. Рейс в Урумчи закрыт до 31 января — тоже по инициативе официального Пекина. Причина — мероприятия в честь Нового года в КНР. Параллельно КР вводит временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из Китая до нормализации обстановки по коронавирусу. Однако, напомним, границы и так уже закрыты.

28 января директор департамента карантина растений Иличбек Марсбек уулу рапортует, что Кыргызстан приостановил импорт на любую сельхозпродукцию из КНР до 1 февраля 2020 года. Причиной стала, по его словам, вспышка коронавируса. Но чиновники Минсельхоза не смогли объяснить, почему ввоз прекращен именно до даты, когда Китай должен открыть границы после национального праздника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141845/
просмотров: 576
Версия для печати
Материалы по теме
Тайланддан учуп келген жүргүнчүдө коронавирустун белгилери бар деп шек жаралган
Эгер өлкөдө коронавирус каттала турган болсо, ОРВИ сыяктуу дарылашат
В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в Иссык-Атинскую больницу
Если коронавирус из Китая попадет в Кыргызстан, лечить его будут как ОРВИ
Кытайдан келген кыргызстандык студенттер изоляторлордо кармалууда
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек
Кыргызские студенты, прибывшие из Китая, находятся в карантине
Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан
Президент: Эпидемиологиялык кырдаалды күнү-түнү мониторинг жүргүзүү зарыл
Популярные новости
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
Без паники. Информация о&nbsp;случае коронавируса в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; ложь Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Бизнес
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
28 января, вторник
16:31
Замглавы Ат-Баши встретился с митингующими против логистического центра Замглавы Ат-Баши встретился с митингующими против логис...
16:03
По факту угроз матери девочки, работавшей в притоне, начнут разбирательство
16:01
Что сделали в Кыргызстане, чтобы не допустить вспышки коронавируса из Китая
15:56
Экс-вице-мэр Бишкека станет полпредом Кыргызстана в Экономическом совете СНГ
15:31
В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус