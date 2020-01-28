Что сделали в Кыргызстане, чтобы не допустить вспышки коронавируса из Китая

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Информация о первом умершем в КНР появилась 11 января. На сегодня число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек.

Читайте по теме В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус

Заболевание вышло за пределы КНР. Факты зафиксированы в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Германии и США. Случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане не зарегистрированы. Пока. Но правительство каждый день рапортует о готовности страны к встрече с заразой. 24.kg выяснило, что сделали Министерство здравоохранения и остальные ведомства, чтобы не допустить пандемии.

Стоит отметить, что стихийное распространение коронавируса совпало с датами празднования Нового года по китайскому календарю.

Итак, что же реально сделали чиновники, чтобы уберечь кыргызстанцев от проникновения и распространения смертельного коронавируса — 2019-nCoV?

22 января установили тепловизоры на санитарно-карантинных пунктах на границе с Китаем и в аэропортах республики. Они позволяют на расстоянии определять людей с температурой и подозрением на инфекционные заболевания. Особое внимание уделяется пропускному пункту «Иркештам». На границе КР работают 170 эпидемиологов.

Правда, в инкубационный период (до 14 дней) температуры у заболевшего, как оказалось, может и не быть.

25 января в Кыргызстане создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

26 января кабмин призвал кыргызстанцев не паниковать и не распространять фейковую информацию о вирусе. Днем ранее это сделал Минздрав.

27 января подготовлена национальная лаборатория вирусологии для выявления заболевания. Лаборатории Бишкека и Оша прошли аккредитацию ВОЗ. Во всех точках здравоохранения открылись изоляторы. Объявлено, что в запасе имеются 3,5 миллиона масок, шприцы и антибиотики. В этот же день Минздрав и МИД открывают горячие линии.

28 января в Минздраве заявили: если коронавирус из КНР попадет в КР, лечить его будут как ОРВИ.

А вот что госорганы приписывают себе, желая заработать лишнюю галочку на фоне очень обсуждаемой темы.

Как мы уже говорили, распространение смертельного вируса совпало с национальным праздником весны (Новый год) — одним из главных событий Поднебесной.

В связи с этим с 24 по 30 января пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке госграницы временно были закрыты по инициативе китайской стороны. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновят 31 января. В Погранслужбе Кыргызстана об этом сообщили еще 17 января.

Читайте по теме Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в Иссык-Атинскую больницу

23 января закрывают все КПП на границе с Китаем. Но преподносится чиновниками как мера по недопущению распространения коронавируса.

Только МИД уточнил: временные ограничения на передвижение были введены не КР, а КНР, и не в связи с распространением коронавируса, а из-за торжеств, посвященных встрече Нового года.

24 января прекращены все авиарейсы, курсирующие между Кыргызстаном и Китаем. Рейс в Урумчи закрыт до 31 января — тоже по инициативе официального Пекина. Причина — мероприятия в честь Нового года в КНР. Параллельно КР вводит временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из Китая до нормализации обстановки по коронавирусу. Однако, напомним, границы и так уже закрыты.

28 января директор департамента карантина растений Иличбек Марсбек уулу рапортует, что Кыргызстан приостановил импорт на любую сельхозпродукцию из КНР до 1 февраля 2020 года. Причиной стала, по его словам, вспышка коронавируса. Но чиновники Минсельхоза не смогли объяснить, почему ввоз прекращен именно до даты, когда Китай должен открыть границы после национального праздника.