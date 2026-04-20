Общество

В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду

21 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкекаю

Район отключения: улица Курманджан Датки от линии железной дороги до улицы Менделеева, жилой массив «Токольдош» вдоль железной дороги — улица Валиханова, дом 2/9 — ТЦ «Гранд Сити», проспект Шабдана Баатыра — улица Ауэзова — микрорайон «Учкун», жилмассив «Учкун», линия железной дороги — улицы Садовая — Путепроводная — Валиханова.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе «ВПУ» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
