В Бишкеке 23 апреля ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет +20 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-14.00 — 8-й микрорайон, дом 1/2, улица Белорусская, дома 14, 16, 16/1, 18 и частный сектор, переулок Сонкульский, улица Юнусалиева между улицами Суванбердиева и Скрябина;

9.30-17.00 — переулок Геологический, дом 14;

9.30-17.30 — улицы Гоголя, дома 179, 116, Жумабека, дома 64, 64/1, 64/2, 83, Семашко, дома 5, 7, 9, Фрунзе, дома 423, 425, 425/4, Баетова, отрезки улиц Айтматова, Жумабека, Осмонкула, Фрунзе, Саратовской, переулки Урожайный, Феодосийский;

13.00-16.30 — 8-й микрорайон, дом 40, школа «Келечек», улица Ахунбаева, дом 97 (Физкультурная академия);

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сары-Булун, Чатыр-Кол), отрезки улиц Боконбаева, Льва Толстого, Молодая Гвардия, село Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина, улицы Калинина, Восточная, Сейтек, Мамыркалиева, Чкалова, 8 Марта, Кирова, Луганская, Чапаева, 9 Мая, Пионерская, Комсомольская, проспект Победы, улицы Северная, Набережная);

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Сыдыкова, Боконбаева, Льва Толстого, Молодая Гвардия, Боталиева, Тулебердиева, Фере, Можайской, Кызыл-Кийской, Махатмы Ганди, переулки Сарууйский, Ужгородский, Измайловский, Дарханский, Ижевский, Перзенский, улица Баялинова, дом 180а, села Маевка (переулок Садовый, улицы Садовая, Гвардейская, Курманалиева), Лебединовка (проспект Ленина, улица Мичурина), Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Ала-Арчинская, Новостройка, Школьная), Ленинское (улицы Садовая, Коммунарская, Алма-Атинская, переулок Зеленый);

9.00-12.00 — улица Баялинова, дом 172;

9.00-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева;

11.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Кыз-Сайкал);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом 178;

9.00-13.00 — села Лебединовка (проспект Ленина, «Городок энергетиков»), Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новостройка, Новая);

13.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Новостройка, контуры 1352-1354, новостройка «Адилет»), Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманова, Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова).

Памятные даты

День книги в Кыргызской Республике

День книги в Кыргызстане установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.

Развитие книгоиздания в стране началось в середине 1920-х, когда в КР сформировались первые печатные органы на кыргызском языке. Издание книг и литературы осуществлялось и ранее, но за пределами республики.

Самое крупное хранилище книг страны — Кыргызская национальная библиотека. Ее фонд — более 6 миллионов документов на 89 языках.

Сегодня празднуется и Всемирный день книги и авторского права.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист СССР Булат Минжилкиев

Родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 лет — народный артист Советского Союза.

В 1975-м с труппой Большого театра принимал участие в гастролях на сцене «Метрополитен-опера» в США. С 1989 года — солист Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр).

Редко кому из певцов удается воплотить на сцене такое количество разноплановых образов: Конурбай («Манас»), Мельник («Русалка»), Борис Годунов («Борис Годунов») и другие.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра поставил оперу Пуччини «Богема».

В Бишкеке каждый год проходит Международный фестиваль оперного искусства имени Булата Минжилкиева.

Умер в 1998-м.

Родился врач Георгий Фейгин

Родился в 1929 году. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.

Опубликовано более 150 научных трудов, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.

В настоящее время профессор кафедры специальных клинических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета.

Умер государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955-м с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

В 1960-1975 годах работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 годах — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982-1990 годах — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей республики.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

