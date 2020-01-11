Первый заболевший новым типом коронавируса умер в Китае

В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен — под наблюдением. Об этом сообщило РИА Новости.

В конце декабря местные власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. На 5 января сообщали о 59 случаях заражения. 9 января китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом «новый тип коронавируса», из них два человека выписаны из больницы, семь в тяжелом состоянии, один умер. Состояние остальных пациентов стабильное», — говорится в заявлении.

Сейчас 739 человек, из них 419 — медики, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением. Пока симптомов заражения у них не выявили.

После того как эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, они немедленно скорректировали лечение и методы наблюдения и диагностики госпитализированных с пневмонией неизвестного происхождения.

На 10 января полностью завершены исследования возбудителя заболевания методом нуклеиновой кислоты.

С 3 января новых случаев заражения не регистрировали.

Эксперты пока не выявили случаев заражения медицинского персонала и явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку.