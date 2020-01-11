11:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Первый заболевший новым типом коронавируса умер в Китае

Фото ООН. В Китае изучают новый вид коронавируса

В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен — под наблюдением. Об этом сообщило РИА Новости.

В конце декабря местные власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. На 5 января сообщали о 59 случаях заражения. 9 января китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом «новый тип коронавируса», из них два человека выписаны из больницы, семь в тяжелом состоянии, один умер. Состояние остальных пациентов стабильное», — говорится в заявлении.

Сейчас 739 человек, из них 419 — медики, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением. Пока симптомов заражения у них не выявили.

После того как эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, они немедленно скорректировали лечение и методы наблюдения и диагностики госпитализированных с пневмонией неизвестного происхождения.

На 10 января полностью завершены исследования возбудителя заболевания методом нуклеиновой кислоты.

С 3 января новых случаев заражения не регистрировали.

Эксперты пока не выявили случаев заражения медицинского персонала и явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку.

  • Коронавирусы — семейство более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Ссылка:
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Перечень орфанных (редких) заболеваний разработали в Кыргызстане
На подходе сезон ОРВИ и гриппа. Как готовятся в инфекционной больнице
Кыргызстан попал в российский список опасных для туристов стран
Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
В Кыргызстане 88 процентов инфекционных заболеваний вызвано некачественной водой
Популярные новости
Момент нападения на&nbsp;журналиста Factcheck Болота Темирова попал на&nbsp;видео Момент нападения на журналиста Factcheck Болота Темирова попал на видео
Задержание со&nbsp;взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности Задержание со взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности
Родной брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова задержан за&nbsp;взятку Родной брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова задержан за взятку
Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в&nbsp;Тегеране Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в Тегеране
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
11 января, суббота
11:11
Инцидент на границе. Таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца Инцидент на границе. Таджикистанцы вновь забросали камн...
11:02
Новые санкции против Ирана вводят США
10:44
Следствие по делу Курсана Асанова завершается
10:29
Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет
10:21
Первый заболевший новым типом коронавируса умер в Китае