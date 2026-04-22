Маркировка воды. За квартал в бюджет Кыргызстана поступило 2,8 миллиарда сомов

За январь — март 2026 года выдано 42,7 миллиона учетно-контрольных марок на упакованную воду. Об этом сообщает Налоговая служба.

По ее данным, общий объем маркированной продукции составил 95,2 миллиона литров, а в бюджет поступило 2,8 миллиарда сомов налогов.

Это превышает показатель аналогичного периода 2025 года на 1,06 миллиарда сомов.

Напомним, с 1 января этого года введена обязательная маркировка упакованной воды учетно-контрольными марками, включая минеральную и газированную воду, классифицируемую по товарной позиции ТН ВЭД 2201.

Отметим, что оборот остатков упакованной воды (включая минеральную и газированную), относящейся к товарной позиции ТН ВЭД 2201, без учетно-контрольных марок допускается до 1 июля.

