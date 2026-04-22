Кыргызстан и Албания намерены активизировать сотрудничество в сфере туризма

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков встретился с послом Албании в Кыргызстане Блертой Кадзадеж.

По данным Минэкономики, стороны обсудили тенденции и приоритеты развития экономик своих стран, проводимые реформы, принимаемые меры по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства.

Бакыт Сыдыков предложил проработать вопросы заключения соглашений об экономическом сотрудничестве, избежании двойного налогообложения, сотрудничестве в сфере туризма.

Блерта Кадзадеж подчеркнула важное значение принятия мер по активизации экономических связей и развития договорной базы, обозначила перспективные отрасли для взаимодействия между двумя государствами.