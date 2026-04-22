22:09
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Происшествия

В Бишкеке выявили контейнер, где незаконно продавали лекарства

В Бишкеке пресечена незаконная деятельность по реализации и хранению фармацевтической продукции. Об этом сообщает Налоговая служба.

По ее данным, во время рейда обнаружен контейнер, где продавали медикаменты без налоговой регистрации, лицензии и соответствующих сопроводительных документов.

По результатам проверки изъяты 7 тысяч 64 единицы лекарств различных наименований и 160 флаконов этилового спирта.

Кроме этого, зафиксированы грубые нарушения условий хранения препаратов, что создавало прямую угрозу здоровью населения при их дальнейшем использовании.

Собранные материалы переданы в уполномоченный госорган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий для принятия мер в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371510/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
В Майлуу-Суу построят завод по выпуску лекарств
В КР упрощают процедуру регистрации лекарств. Готов проект постановления кабмина
На КПП «Ак-Жол» налоговики пресекли незаконный ввоз лекарственных средств
Ряд лекарственных средств, завозимых в КР, намерены освободить от уплаты НДС
В Баткене пресекли крупную контрабанду лекарств и психотропных веществ
За недобросовестную рекламу БАДов в Кыргызстане предлагают штрафовать
Ситуацию с лекарствами в больницах КР прокомментировали в ГП «Кыргызфармация»
В городе Ош закрыли аптеку: контрабандные лекарства и работа без лицензии
Глава Минздрава проверил внедрение электронной базы лекарств на юге Кыргызстана
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
В&nbsp;Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
22 апреля, среда
22:02
В Бишкеке выявили контейнер, где незаконно продавали лекарства В Бишкеке выявили контейнер, где незаконно продавали ле...
21:40
Благоустройство БЧК. Китайским инвесторам показали прибрежную зону канала
21:28
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрыли участок улицы Фрунзе
21:24
Летний турсезон на носу. Экоинспекторы проверили зону отдыха в ущелье Чункурчак
21:22
$1 миллион за фильм от ИИ: в Астане запускают необычный фестиваль