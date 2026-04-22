В Бишкеке выявили контейнер, где незаконно продавали лекарства

В Бишкеке пресечена незаконная деятельность по реализации и хранению фармацевтической продукции. Об этом сообщает Налоговая служба.

По ее данным, во время рейда обнаружен контейнер, где продавали медикаменты без налоговой регистрации, лицензии и соответствующих сопроводительных документов.

По результатам проверки изъяты 7 тысяч 64 единицы лекарств различных наименований и 160 флаконов этилового спирта.

Кроме этого, зафиксированы грубые нарушения условий хранения препаратов, что создавало прямую угрозу здоровью населения при их дальнейшем использовании.

Собранные материалы переданы в уполномоченный госорган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий для принятия мер в соответствии с законодательством.