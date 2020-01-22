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Общество

Коронавирус в Китае. В Кыргызстане приезжающих из КНР проверяют тепловизорами

В Кыргызстане на санитарно-карантинных пунктах на границе с Китаем и в аэропортах задействовали тепловизоры, которые позволяют на расстоянии определять людей с температурой и подозрением на инфекционные заболевания. Об этом 24.kg сообщил директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения пока не предлагает вводить ограничительные меры ни для одной страны.

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«Если при проверке тепловизором выявят человека с температурой, его дополнительно осмотрят врачи. При подозрении на инфекционное заболевание госпитализируют», — отметил Толо Исаков.

Он добавил, что сегодня отдельные граждане предлагают запретить ввоз продуктов питания и въезд граждан КНР. «Но я думаю, что это чрезмерные меры. Вопрос находится на контроле», — пояснил глава департамента.

Он подчеркнул, что Минздрав проводит информационную работу среди населения о регистрации вируса в соседней республике и его симптомах. «С врачами проводятся обучающие семинары, что такое грипп, ОРЗ, ОРВИ, коронавирус», — заключил Толо Исаков.

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Вирус распространился и за пределы КНР. Случаи заражения зафиксировали на Тайване, в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Сингапуре, Гонконге и Австралии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141192/
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