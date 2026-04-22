Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент

Фонд прямых инвестиций Central Asia Capital и Жогорку Кенеш Кыргызстана подписали 16 апреля 2026 года меморандум о реализации цифровой платформы «Электронный парламент» («Е-парламент»). Стороны совместно создадут единую защищенную цифровую среду для работы депутатов и их взаимодействия с гражданами.

Подписание состоялось на фоне государственного визита председателя Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева в Россию 25 марта 2026 года — первой зарубежной поездки спикера после его избрания 12 февраля. В состав делегации вошел председатель совета директоров Central Asia Capital Антон Собин.

Ранее в марте правительственная делегация Кыргызстана посетила Санкт-Петербург для создания информационно-аналитической системы для Ситуационного центра администрации президента. Посредником в трансфере технологий также выступает фонд Central Asia Capital. Планируется анализ городской среды Кыргызстана, мониторинг доступности социальной инфраструктуры, индекс комфортного проживания и работа с пространственными данными по всей стране.

Что изменится для кыргызстанцев с появлением Е-парламента?

По словам Антона Собина, председателя совета директоров Central Asia Capital, главное изменение для граждан — возможность отслеживать статус своих обращений в режиме реального времени. Каждое заявление получает номер, статус и дедлайн, которые гражданин видит в личном кабинете. Если орган власти нарушает срок ответа — просрочка автоматически фиксируется и становится видна руководству парламента.

Среди ожидаемых результатов: сокращение времени первичного ответа вдвое, уменьшение доли просроченных ответов госорганов на 30–40 процентов и сокращение бумажного документооборота на 70-80 процентов.

Платформа строится на двух контурах. Внутренний — цифровое рабочее место депутата и аппарата: повестка заседаний, поручения министерствам и мэриям с фиксированными сроками, реестр депутатских запросов, аналитика для руководства. Внешний — канал гражданин + депутат: обращения, запись на прием, публичные профили депутатов с отчетностью о решенных проблемах граждан.
