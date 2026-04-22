Общество

Благоустройство БЧК. Китайским инвесторам показали прибрежную зону канала

Заместитель мэра Рамиз Алиев провел выездное совещание с участием представителей китайской компании-инвестора. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

По его данным, обследованы прибрежные территории БЧК, а также определены первые пилотные участки для создания современных прогулочных зон по аналогии с благоустроенной территорией в районе стадиона «Алга».

Параллельно проводятся работы по санитарной очистке, укреплению береговой линии и повышению уровня безопасности.

Также участники посетили питомническое хозяйство муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», где высажено 93 тысячи единиц посадочного материала — высокорослых деревьев.

На территории оранжерейного комплекса предприятия построена современная теплица. В рамках проекта рассматривается возможность заключения инвестиционных соглашений с компаниями. Предполагается механизм партнерства, при котором инвесторам могут предоставляться земельные участки в обмен на поставку посадочного материала и участие в озеленении города.
