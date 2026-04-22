О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR

Технологический проект Мобильного оператора О! по мотивации сотрудников стал победителем в номинации Best HR Tech Project на международном форуме с участием международных экспертов.

17 апреля состоялось одно из крупнейших событий индустрии — международный HR Excellence Forum. Масштаб мероприятия подчеркнул его глобальный статус: в обсуждении передовых практик приняли участие делегаты и крупнейшие компании из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Новой Зеландии, Канады, Великобритании, Испании, США.

В рамках форума команда HR Мобильного оператора О! удостоена престижной награды и получила высокую оценку Кавиты Кханны, президента Азиатско-Тихоокеанской федерации управления человеческими ресурсами APFHRM.

Больше, чем просто баллы: как это работает?

Суть проекта — в создании живой цифровой экосистемы, которая объединила сотрудников компании из разных областей. Внедрение элементов геймификации позволило превратить привычную работу в увлекательный процесс, где каждый вклад в жизнь коллектива поощряется специальными баллами. Сотрудники активно зарабатывают «валюту» компании за:

социальные инициативы и волонтерство: участие в субботниках и посадке деревьев;

драйв в обучении: прохождение курсов, повышение квалификации и многое-многое другое.

Накопленные баллы можно обменять на стильный фирменный мерч на внутреннем корпоративном портале.

Международное признание

Жюри форума особо выделило сильный кросс-функциональный формат реализации проекта. Над созданием системы совместно работали специалисты из разных дирекций компании, что обеспечило максимальное удобство для пользователей.

«Победа на форуме такого уровня — это подтверждение того, что наши внутренние цифровые продукты соответствуют лучшим мировым HR-стандартам. Мы создали инструмент, который не просто поощряет за работу, а объединяет команду вокруг общих ценностей и важных социальных миссий», — отметила Эркина Сарбашева, руководитель службы по работе с персоналом О!.

Участие и признание специалистов такого уровня подчеркивают стремление Мобильного оператора О! к созданию передовой корпоративной среды и внедрению лучших мировых технологий в повседневную жизнь сотрудников.

