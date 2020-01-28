15:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Если коронавирус из Китая попадет в Кыргызстан, лечить его будут как ОРВИ

В Кыргызстане коронавирус будут лечить как ОРВИ, поскольку у них схожая симптоматика. Об этом 24.kg сообщила специалист департамента госсанэпиднадзора при Министерстве здравоохранения Динара Оторбаева.

Читайте по теме
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек

По ее данным, у всех возвращающихся в эти дни из Китая студентов или прибывших в начале и середине месяца взяты анализы для лабораторных исследований.

«Никаких мер по санобработке мест общественного скопления людей у нас не проводится, поскольку в Кыргызстане коронавируса нет. Сейчас у нас идет сезон ОРВИ, а случаев коронавируса не зафиксировано», — подчеркнула Динара Оторбаева.

По ее словам, если выявят заболевшего коронавирусом, такого инфицированного будут лечить по той же методике, что и заболевшего ОРВИ.

«Никакого особенного лечения коронавируса нет. Это над созданием вакцины ученые мира трудятся», — пояснила специалист.

Отметим, под председательством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой состоялось заседание Республиканской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Заслушали информацию министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева о ситуации по коронавирусу.

На сегодня подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная.

Ранее по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Члены штаба поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организации здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141833/
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в Иссык-Атинскую больницу
Кытайдан келген кыргызстандык студенттер изоляторлордо кармалууда
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек
Кыргызские студенты, прибывшие из Китая, находятся в карантине
Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан
Президент: Эпидемиологиялык кырдаалды күнү-түнү мониторинг жүргүзүү зарыл
Новый вирус в Китае. Что интересует кыргызстанцев на горячей линии Минздрава
Жаңы вирус. Шаардан казакстандык студенттердин чыгып кетишине уруксат берилбеди
Новый вирус в Китае. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Новый вирус в Китае. Онлайн-карту для отслеживания ситуации разработали ученые
Популярные новости
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
Без паники. Информация о&nbsp;случае коронавируса в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; ложь Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Бизнес
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
28 января, вторник
15:04
Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в Иссык-Атинскую больницу Прибывших в Кыргызстан студентов из Китая отправили в И...
14:54
Если коронавирус из Китая попадет в Кыргызстан, лечить его будут как ОРВИ
14:50
Сбежавший экс-чиновник ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол
14:46
Кыргызстан экспортировал в Китай 14 тонн золота в 2019 году
14:32
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 107 человек