Если коронавирус из Китая попадет в Кыргызстан, лечить его будут как ОРВИ

В Кыргызстане коронавирус будут лечить как ОРВИ, поскольку у них схожая симптоматика. Об этом 24.kg сообщила специалист департамента госсанэпиднадзора при Министерстве здравоохранения Динара Оторбаева.

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По ее данным, у всех возвращающихся в эти дни из Китая студентов или прибывших в начале и середине месяца взяты анализы для лабораторных исследований.

«Никаких мер по санобработке мест общественного скопления людей у нас не проводится, поскольку в Кыргызстане коронавируса нет. Сейчас у нас идет сезон ОРВИ, а случаев коронавируса не зафиксировано», — подчеркнула Динара Оторбаева.

По ее словам, если выявят заболевшего коронавирусом, такого инфицированного будут лечить по той же методике, что и заболевшего ОРВИ.

«Никакого особенного лечения коронавируса нет. Это над созданием вакцины ученые мира трудятся», — пояснила специалист.

Отметим, под председательством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой состоялось заседание Республиканской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Заслушали информацию министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева о ситуации по коронавирусу.

На сегодня подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная.

Ранее по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Члены штаба поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организации здравоохранения.