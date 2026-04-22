Samsung Galaxy S27 Ultra с батареей повышенной емкости показали инсайдеры

Новый смартфон Samsung впервые в истории устройств бренда получит батарею повышенной емкости. Об этом сообщило Wccftech со ссылкой на инсайдера Schrödinger.

Фото Wccftech. Samsung Galaxy S27 Ultra получит большой аккумулятор из кремний-углерода
В публикации отмечается, что даже флагманские телефоны корейского бренда имеют аккумулятор емкостью не больше 5 тысяч миллиампер-часов. Schrödinger сообщил, что следующий флагман Samsung — вероятно Galaxy S27 Ultra — будет иметь батарею, созданную на основе кремний-углерода. Этот девайс должен выйти в начале 2027 года.

Согласно рассекреченной инсайдером информации, корпорация активно тестирует аккумуляторы нового типа. Инженеры занимаются архитектурой батареи и разрабатывают программное обеспечение (ПО) для управления подобными аккумуляторами.

Впервые аккумулятор емкостью 5 тысяч миллиампер-часов появился в смартфонах в 2016 году, когда вышел Galaxy A9 Pro.  
