Samsung Galaxy S27 Ultra с батареей повышенной емкости показали инсайдеры

Новый смартфон Samsung впервые в истории устройств бренда получит батарею повышенной емкости. Об этом сообщило Wccftech со ссылкой на инсайдера Schrödinger.
Согласно рассекреченной инсайдером информации, корпорация активно тестирует аккумуляторы нового типа. Инженеры занимаются архитектурой батареи и разрабатывают программное обеспечение (ПО) для управления подобными аккумуляторами.
Впервые аккумулятор емкостью 5 тысяч миллиампер-часов появился в смартфонах в 2016 году, когда вышел Galaxy A9 Pro.