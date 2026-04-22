Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области

18–19 апреля в селе Кожомкул Чуйской области состоялся агропромышленный фестиваль «Айдоо Фест 2026», объединивший фермеров, сельхозпроизводителей, бизнес-сообщество и жителей со всех регионов страны. Организатором выступило ОАО «АБанк». Генеральным партнером фестиваля стало ОсОО «Автомаш Радиатор», официальным партнером — СТСК «Агромаш Холдинг Тех Сервис».
Фестиваль помогает развивать агропромышленный сектор, укреплять продовольственную безопасность поддерживать фермеров, а также популяризировать сельское хозяйство среди горожан.
Проект стал продолжением инициативы прошлого года, когда в Кыргызстане впервые провели чемпионат по пахоте. В 2026 году мероприятие значительно расширилось и приобрело формат масштабного фестиваля.
Как отметил председатель правления ОАО «АБанк» Тилек Алимджанов, ключевая цель фестиваля — содействие развитию агропромышленного сектора страны.
Кыргызстан — аграрная страна и с каждым годом растет потребность в новых специалистах. Важно также вовлекать больше людей в сферу сельского хозяйства в контексте продовольственной безопасности. На фестивале мы знакомим участников с новыми технологиями и современными подходами.Тилек Алимджанов
По словам Тилека Алимджанова, фестиваль станет ежегодным, а в будущем охватит и другие регионы страны.
Республиканский этап чемпионата по пахоте
Центральным событием стал чемпионат по пахоте, где механизаторы демонстрировали точность, скорость и профессионализм. В республиканском этапе приняли участие победители областных соревнований.
Победителями стали представители Таласской области Бексултан Усонов и Бектур Кенешбеков. Им вручили пресс-подборщик «ППТ-042 Tukan HP», а также сертификаты на 100 тысяч сомов и $500 от генерального партнера ОсОО «Автомаш Радиатор». Теперь трактористы будут представлять Кыргызстан на чемпионате России по пахоте, при этом их участие полностью профинансирует «АБанк».
Третье место — трактористы из Ошской области Мойдунов Исабек, Эгемберди Уларбек уулу. Им вручили барабанную косилку VMS (1,9 метра) и сертификаты от генерального спонсора ОсОО «Автомаш Радиатор».
Участники, занявшие 4–7-е места, получили — телевизоры и сертификаты от партнеров фестиваля.
Конкурс по стрижке овец
В рамках фестиваля прошел конкурс по стрижке овец. В нем приняли участие 14 человек, каждому из которых предстояло остричь по четыре овцы.
Жюри оценивало скорость, качество работы и отсутствие повреждений на коже животных.
- Победителем стал фермер из Сокулукского района Тилек Билалов, получивший аппарат одиночного доения и бутылку для кормления телят от компании «Ватан Агро», сертификат на $1 тысячу;
- Второе место занял представитель Таласской области Марат Курманалиев — ему вручили телевизор TCL и сертификат на $1 тысячу;
- Третьим стал представитель Чуйской области Нурбек Токолдошев, он выиграл мобильный телефон и сертификат на $1 тысячу;
- Четвертое место занял тоже представитель Чуйской области Эсенкул Кыскараев ему вручили мобильный телефон и сертификат на $1 тысячу;
- Пятым стал уроженец Бишкека Тагай Алтымышов, он выиграл набор инструментов Dikforce и сертификат на $1 тысячу.
Конкурс лучших механизаторов
На фестивале провели конкурс по маневренности и мастерству механизаторов — в нем участвовал 21 человек из разных регионов страны.
- Победителем стал Кубатбек Шигаев, он получил разбрасыватель минеральных удобрений от ОсОО «Салем Агро», а также сертификаты на покупку трактора $500 и комбайна на 200 тысяч сомов;
- Второе место занял Улан Исматов. Ему вручили аппарат для одиночного доения и бутылку для кормления телят от компании «Ватан Агро», а также сертификаты на трактор и комбайн на те же суммы;
- Третьим стал Алмаз Кубанычбеков — он выиграл набор инструментов и магнитолу для трактора, а также сертификаты на покупку техники;
- Четвертое и пятое места заняли Аскар Кемелкан уулу и Куттубек Токонов — оба получили по 18 литров моторного масла.
Общий призовой фонд конкурсов составил около 3 миллионов сомов, не считая дополнительных номинаций.
Отдельное внимание привлекла выставка арашанской породы овец. В ходе экспозиции были представлены породистые животные, среди которых выделялись самый тяжелый баран весом 214 килограммов и самый высокий — ростом 1 метр 11 сантиметров.
Комфортная атмосфера для всех посетителей
На территории фестиваля создали удобную инфраструктуру для гостей и участников. Работали детская зона, ярмарка и базар сельскохозяйственной продукции, выставки сельскохозяйственной и специализированной техники.
На ярмарке можно было купить продукты из разных регионов Кыргызстана: от свежих овощей до готовых изделий местных фермеров.
Концерт, фудкорт и семейные зоны отдыха создали на фестивале уютную атмосферу для всех посетителей.