18–19 апреля в селе Кожомкул Чуйской области состоялся агропромышленный фестиваль «Айдоо Фест 2026», объединивший фермеров, сельхозпроизводителей, бизнес-сообщество и жителей со всех регионов страны. Организатором выступило ОАО «АБанк». Генеральным партнером фестиваля стало ОсОО «Автомаш Радиатор», официальным партнером — СТСК «Агромаш Холдинг Тех Сервис».

Фестиваль помогает развивать агропромышленный сектор, укреплять продовольственную безопасность поддерживать фермеров, а также популяризировать сельское хозяйство среди горожан.

Проект стал продолжением инициативы прошлого года, когда в Кыргызстане впервые провели чемпионат по пахоте. В 2026 году мероприятие значительно расширилось и приобрело формат масштабного фестиваля.

Как отметил председатель правления ОАО «АБанк» Тилек Алимджанов, ключевая цель фестиваля — содействие развитию агропромышленного сектора страны.

Кыргызстан — аграрная страна и с каждым годом растет потребность в новых специалистах. Важно также вовлекать больше людей в сферу сельского хозяйства в контексте продовольственной безопасности. На фестивале мы знакомим участников с новыми технологиями и современными подходами. Тилек Алимджанов

По словам Тилека Алимджанова, фестиваль станет ежегодным, а в будущем охватит и другие регионы страны.

Фото 24.kg. Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области

Республиканский этап чемпионата по пахоте

Центральным событием стал чемпионат по пахоте, где механизаторы демонстрировали точность, скорость и профессионализм. В республиканском этапе приняли участие победители областных соревнований.

Победителями стали представители Таласской области Бексултан Усонов и Бектур Кенешбеков. Им вручили пресс-подборщик «ППТ-042 Tukan HP», а также сертификаты на 100 тысяч сомов и $500 от генерального партнера ОсОО «Автомаш Радиатор». Теперь трактористы будут представлять Кыргызстан на чемпионате России по пахоте, при этом их участие полностью профинансирует «АБанк».

Второе место заняли участники из Чуйской области — Оморов Кубанычбек, Талас Бакытбек уулу. Им вручили оборотный плуг 1LF-430 и и сертификаты от официального партнера СТСК «АгромашХолдинг ТехСервис».

Третье место — трактористы из Ошской области Мойдунов Исабек, Эгемберди Уларбек уулу. Им вручили барабанную косилку VMS (1,9 метра) и сертификаты от генерального спонсора ОсОО «Автомаш Радиатор».

Участники, занявшие 4–7-е места, получили — телевизоры и сертификаты от партнеров фестиваля.

Конкурс по стрижке овец

В рамках фестиваля прошел конкурс по стрижке овец. В нем приняли участие 14 человек, каждому из которых предстояло остричь по четыре овцы.

Жюри оценивало скорость, качество работы и отсутствие повреждений на коже животных.

Победителем стал фермер из Сокулукского района Тилек Билалов, получивший аппарат одиночного доения и бутылку для кормления телят от компании «Ватан Агро», сертификат на $1 тысячу;

Второе место занял представитель Таласской области Марат Курманалиев — ему вручили телевизор TCL и сертификат на $1 тысячу;

Третьим стал представитель Чуйской области Нурбек Токолдошев, он выиграл мобильный телефон и сертификат на $1 тысячу;

Четвертое место занял тоже представитель Чуйской области Эсенкул Кыскараев ему вручили мобильный телефон и сертификат на $1 тысячу;

Пятым стал уроженец Бишкека Тагай Алтымышов, он выиграл набор инструментов Dikforce и сертификат на $1 тысячу.

Конкурс лучших механизаторов

На фестивале провели конкурс по маневренности и мастерству механизаторов — в нем участвовал 21 человек из разных регионов страны.

Победителем стал Кубатбек Шигаев, он получил разбрасыватель минеральных удобрений от ОсОО «Салем Агро», а также сертификаты на покупку трактора $500 и комбайна на 200 тысяч сомов;

Второе место занял Улан Исматов. Ему вручили аппарат для одиночного доения и бутылку для кормления телят от компании «Ватан Агро», а также сертификаты на трактор и комбайн на те же суммы;

Третьим стал Алмаз Кубанычбеков — он выиграл набор инструментов и магнитолу для трактора, а также сертификаты на покупку техники;

Четвертое и пятое места заняли Аскар Кемелкан уулу и Куттубек Токонов — оба получили по 18 литров моторного масла.

Общий призовой фонд конкурсов составил около 3 миллионов сомов, не считая дополнительных номинаций.

Отдельное внимание привлекла выставка арашанской породы овец. В ходе экспозиции были представлены породистые животные, среди которых выделялись самый тяжелый баран весом 214 килограммов и самый высокий — ростом 1 метр 11 сантиметров.

Комфортная атмосфера для всех посетителей

На территории фестиваля создали удобную инфраструктуру для гостей и участников. Работали детская зона, ярмарка и базар сельскохозяйственной продукции, выставки сельскохозяйственной и специализированной техники.

На ярмарке можно было купить продукты из разных регионов Кыргызстана: от свежих овощей до готовых изделий местных фермеров.

Концерт, фудкорт и семейные зоны отдыха создали на фестивале уютную атмосферу для всех посетителей.

Организаторы отмечают, что главная задача фестиваля — поддержка аграрного сектора и создание условий для обмена опытом, а также привлечение молодежи в сельское хозяйство.