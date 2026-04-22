Кубок мира по боксу. Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу начал турнир с победы

В Бразилии проходит первый этап Кубка мира 2026 года по версии World Boxing, который стартовал 20 апреля в Фош-ду-Игуасу. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

В третий день турнира на ринг вышел финалист Олимпиады в Париже Мунарбек Сейитбек уулу. Его соперником за выход в четвертьфинал в весовой категории до 60 килограммов стал Артур Базеян (Армения). Кыргызстанец одержал победу со счетом 5:0.

Накануне наш соотечественник Омар Ливаза в стартовой встрече победил спортсмена из Финляндии и вышел в 1/8 финала.

 
