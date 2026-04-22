В Бишкеке жители многоэтажки получили документы на квартиры спустя 12 лет

В Бишкеке узаконен еще один многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, замдиректора департамента государственного архитектурно-строительного контроля Руслан Суракматов встретился с жителями девятиэтажного жилого дома на улице Ахунбаева, 173 и вручил акт соответствия о вводе объекта в эксплуатацию.

Этот объект, несмотря на завершение строительства в 2014 году ОсОО «Гарант Стиль Курулуш», долгое время не вводился в эксплуатацию по различным причинам. Жители дома не могли оформить квартиры на свое имя, оплачивали коммунальные услуги по повышенным тарифам.