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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан

Импорт на любую сельхозпродукцию из Китая приостановлен до 1 февраля 2020 года. Причиной стала вспышка коронавируса в КНР. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента карантина растений Иличбек Марсбек уулу.

По его словам, на данный момент проводится анализ. «Если будет введен полный запрет на ввоз тех или иных продуктов и это повлияет на продуктовый рынок, то Минсельхоз найдет другие альтернативы для импорта продукции в Кыргызстан», — сказал Иличбек Марсбек уулу.

На пресс-конференции также отметили, что в 2019-м сельхозпроизводители экспортировали свою продукцию на общую сумму 17 миллиардов 822 миллиона сомов. По сравнению с 2018 годом это больше на 26,4 процента.

«На экспорт ушла продукция животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукцию отправили в 75 стран мира, в том числе в Турцию, Китай, Сербию, Литву и Болгарию», — добавил заместитель министра сельского хозяйства Амангельди Исаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141797/
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